  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
11°Bratislava

USA a Japonsko podpísali dohodu o spolupráci pri dodávkach vzácnych zemín

  • DNES - 9:34
  • Tokio
USA a Japonsko podpísali dohodu o spolupráci pri dodávkach vzácnych zemín

Spojené štáty a Japonsko sa dohodli na prehĺbení spolupráce v oblasti dodávok kritických minerálov a vzácnych zemín.

Cieľom je „zabezpečenie dodávok kritických minerálov a vzácnych zemín potrebných na podporu domácich priemyselných odvetví vrátane pokročilých technológií“, uvádza sa v dohode, ktorú v utorok v Tokiu podpísali americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaičiová.

Čína, druhá najväčšia ekonomika sveta, má prakticky monopol na vzácne zeminy a v čase obchodného napätia s USA zaviedla kontroly ich vývozu. Vzácne zeminy a magnety, ktoré sa z nich vyrábajú, sú pritom nevyhnutné pre širokú škálu priemyselných odvetví, od výroby domácich spotrebičov cez autá, energie až po zbrane.

Trump využíva svoju cestu po ázijských krajinách na zabezpečenie série dohôd o vzácnych zeminách v snahe znížiť svoju závislosť od Číny.

Aj pre Japonsko, technologicky vyspelú krajinu, sú vzácne zeminy dôležité. Sú kľúčovými komponentmi v produktoch, ako sú smartfóny, veterné turbíny, elektrické vozidlá či obranné zariadenia.

Očakáva sa, že v utorok podpíšu USA a Japonsko aj ďalšiu dohodu o spolupráci pri stavbe lodí. To je sektor, v ktorom sa Japonsko a susedná Južná Kórea snažia prekonať čínsku dominanciu.

Trump by sa mal vo štvrtok (30. 10.) stretnúť v Južnej Kórei s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), aby prediskutovali obchodné otázky.

APEC združuje 21 ekonomík z celého Tichomoria vrátane USA, Číny, Japonska, Ruska a Južnej Kórey s cieľom podporiť hospodársky rast znížením obchodných bariér.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lukoil po uvalení amerických sankcií predá svoje zahraničné aktíva

Lukoil po uvalení amerických sankcií predá svoje zahraničné aktíva

DNES - 5:41Ekonomické

Ruská ropná spoločnosť Lukoil predá svoje zahraničné aktíva. Spoločnosť to oznámila v pondelok, necelý týždeň po tom, čo na ňu Spojené štáty v súvislosti s vojnou na Ukrajine uvalili sankcie.

Pozor na tento nebezpečný nápoj, našli v ňom plesne a kvasinky

Pozor na tento nebezpečný nápoj, našli v ňom plesne a kvasinky

VČERA - 21:19Ekonomické

Výrobok môže byť zdraviu škodlivý.

Jozef Hajko: Rating Slovensku neklesol, ale vláda sa tým nemôže utešovať

Jozef Hajko: Rating Slovensku neklesol, ale vláda sa tým nemôže utešovať

VČERA - 12:56Ekonomické

Ak vláda chce, aby si Slovensko udržalo súčasný rating popri zvládnutí nepriazne vonkajšieho ekonomického prostredia, musí maximálne využiť disponibilné vonkajšie zdroje, lebo vnútorných pomaly niet.

Od januára 2026 by sa mohli zvýšiť viaceré sumy pomoci v hmotnej núdzi

Od januára 2026 by sa mohli zvýšiť viaceré sumy pomoci v hmotnej núdzi

VČERA - 11:30Ekonomické

Od januára budúceho roka by sa mohli zvýšiť sumy pomoci v hmotnej núdzi, pričom ide o dávky v hmotnej núdzi, ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.

Vosveteit.sk
Hackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadeniaHackeri našli novú cestu, ako sa dostať do tvojho počítača. Zneužívajú na to YouTube a tak ťa „prinútia“ nahrať vírus do zariadenia
Štedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponukuŠtedré Vianoce zažiješ jedine s O2. Operátor predstavuje svoju bohatú sviatočnú ponuku
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhaduUž vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrtiAnduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravuNa každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónovApple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne ináPutin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätášZabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP