Mesto Hue zaznamenalo rekordný počet zrážok 1,7 metra za 24 hodín

  • DNES - 9:19
  • Hanoj
V meste Hue v strednom Vietname napršalo v priebehu 24 hodín 1,7 metra zrážok, čo predstavuje nový národný rekord, potvrdilo v utorok tamojšie ministerstvo životného prostredia. Región od víkendu bojuje s prívalovými dažďami, ktoré spôsobili rozsiahle povodne.

Od 19.00 h miestneho času v nedeľu do 19.00 h v pondelok (13.00 h SEČ) zaznamenali tri meracie stanice rekordný úhrn zrážok 1,7 metra, 1,1 metra a viac ako jeden meter,“ uviedol vietnamský rezort životného prostredia vo vyhlásení. Predošlý zrážkový rekord 0,99 metra v priebehu 24 hodín zaznamenali podľa ministerstva v roku 1999.

Pobrežné oblasti stredného Vietnamu zasiahol silný dážď už cez víkend. Úrady pre počasie uzavreli školy a viac ako 8600 ľudí zo štyroch provincií bolo od soboty pre hrozbu záplav a zosuvov pôdy evakuovaných, uviedlo ministerstvo životného prostredia.

V meste Hue prinútili zaplavené cesty obyvateľov používať na prepravu člny a podľa miestnych obyvateľov došlo aj k výpadkom elektrickej energie.

Zrážky a povodne Vietnam zasiahli len niekoľko týždňov po tom, ako si tajfún Bualoi na severe krajiny vyžiadal desiatky obetí.

Zdroj: Info.sk, TASR
