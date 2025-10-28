  • Články
Po 271 dňoch s prasacou obličkou muž nastúpil na dialyzačnú liečbu

  • DNES - 8:30
  • Washington
Muž z amerického štátu New Hampshire, ktorý žil rekordných 271 dní s geneticky upravenou prasacou obličkou, musel opäť nastúpiť na dialýzu. Informovali o tom v pondelok jeho lekári.

Tim Andrews (67) podstúpil 23. októbra operáciu odstránenia transplantovanej obličky po tom, ako mu nový orgán začal zlyhávať. Jeho transplantačný tím vo vyhlásení nazval Andrewsa „nesebeckým medicínskym priekopníkom a inšpiráciou“ pre pacientov s renálnou insuficienciou (chronickým ochorením obličiek).

Prvé pokusy s použitím geneticky upravených prasacích orgánov, dvoch sŕdc a dvoch obličiek, boli krátkodobé. Minulý rok zomrel v USA takmer dva mesiace po transplantácii prvý príjemca geneticky upravenej prasacej obličky. Pacienti, ktorým transplantovali prasacie srdcia v Spojených štátoch, taktiež neprežili dlhšie než dva mesiace.

Výskumníci preto začali zvažovať pacientov, ktorých zdravotný stav nebol až taký vážny ako u predchádzajúcich účastníkov týchto experimentov. Prasacia oblička vydržala žene z Alabamy až 130 dní, kým ju museli na jar minulého roka odstrániť. Andrewsova skúsenosť teda predstavuje prelom v oblasti takzvanej xenotransplantácie - prenose orgánov zo zvieraťa na človeka.

Na zozname čakateľov na transplantáciu v Spojených štátoch je viac ako 100.000 ľudí, z ktorých väčšina potrebuje práve obličky. Tisíce z nich sa transplantácie nedožijú.

Andrews z mesta Concord v New Hampshire vedel, že jeho krvná skupina je obzvlášť ťažko zlučiteľná, a preto hľadal alternatívu, napísala AP. Kvalifikoval sa do pilotnej štúdie xenotransplantácie v Massachusettskej všeobecnej nemocnici v Bostone. Jeho lekári uviedli, že naďalej zostáva na zozname čakateľov na transplantáciu obličky.

V júni tím massachusettskej nemocnice transplantoval prasaciu obličku inému mužovi z New Hampshire, ktorému sa naďalej dobre darí. Pilotná štúdia by mala byť ukončená treťou transplantáciou prasacej obličky neskôr v tomto roku.

Tejto novej oblasti sa tiež venujú chirurgovia v Číne, ktorí na jar minulého roka informovali o transplantácii prasacej obličky a samostatne o transplantácii prasacej pečene. Tú ale museli po 38 dňoch odstrániť.

Zdroj: Info.sk, TASR
