Nemecko plánuje nakúpiť zbrane za 377 miliárd eur
- DNES - 7:28
- Berlín
Nemecká vláda vypracovala ambiciózny plán modernizácie ozbrojených síl krajiny – Bundeswehru.
Spolkové ministerstvo obrany má v úmysle nakúpiť rokoch 2024 – 2034 zbrane v hodnote 377 miliárd eur, vyplýva z 39-stranového dokumentu, ktorý má dispozícii redakcia spravodajského portálu Politico. TASR o tom informuje na základe správy portálu nemeckého týždenníka Focus.
Na zozname sú zbraňové systémy pre boj na súši, na mori, vo vzduchu, v kyberpriestore a vo vesmíre. Ministerstvo obrany má v úmysle spustiť približne 320 nových obstarávacích projektov, pričom 178 z nich už údajne má zmluvného partnera. Medzi už potvrdenými dodávateľmi je 160 nemeckých spoločností. Tieto zmluvy majú celkovú hodnotu 182 miliárd eur. Najlepšie je na tom zbrojovka Rheinmetall so sídlom v Düsseldorfe, ktorá sa spolu s pridruženými podnikmi objavuje v 53 samostatných plánovacích líniách.
Bundeswehr by mal okrem iného dostať 561 mobilných protilietadlových kanónov Skyranger kalibru 30 milimetrov krátkeho dosahu na ochranu pred dronmi, 687 bojových vozidiel pechoty Puma pre mechanizovanú pechotu vrátane 662 bojových verzií, 14 systémov protivzdušnej obrany Iris-T SLM v hodnote 3,18 miliardy eur, 396 rakiet IRIS-T SLM za približne 694 miliónov eur a 300 rakiet IRIS-T LFK krátkeho dosahu v hodnote 300 miliónov eur.
Bundeswehr chce rozšíriť svoju flotilu ozbrojených dronov Heron TP, ktoré vyrába spoločnosť Israel Aerospace Industries (IAI), a kúpiť novú muníciu za približne 100 miliónov eur. Plánuje sa nákup tuctu taktických dronov LUNA NG za približne 1,6 miliardy eur. Pre námorníctvo je v pláne nákup štyroch dronov v odhadovanej hodnote 675 miliónov eur, čo bude zahŕňať aj náhradné diely, výcvik a údržbu.
Na zozname sú ďalej satelitné programy v hodnote viac ako 14 miliárd eur, ktoré si vyžadujú nové geostacionárne komunikačné satelity, modernizované pozemné riadiace stanice a vybudovanie konštelácie satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme v hodnote 9,5 miliardy eur na zabezpečenie neustáleho pripojenia pre vojakov a veliteľské stanovištia odolného voči rušeniu.
Budeswehr chce kúpiť tiež 15 stíhacích lietadiel F-35A Lightning II od americkej spoločnosti Lockheed Martin v hodnote približne 2,5 miliardy eur, ktoré pribudnú k 45 objednaným kusom. Ďalej je to 400 riadených striel Tomahawk s doletom 2000 kilometrov, tri odpaľovacie systémy Typhon a štyri námorné hliadkovacie lietadlá Boeing P-8A Poseidon.
Zoznam podľa portálu Politico ukazuje, že nemecká vláda sa naďalej spolieha na úzku spoluprácu so Spojenými štátmi. Ešte nedávno sa chcela viac spoliehať na európske systémy, pretože sa obávala možného vplyvu USA na politické rozhodnutia európskych krajín, no spomínané veľkorysé plány naznačujú, že tieto obavy už nie sú na stole, konštatuje portál.
