Orbán: Maďarsko chce v EÚ so Slovenskom a Českom vytvoriť antiukrajinský blok

  • DNES - 6:59
  • Budapešť
Maďarsko sa snaží v EÚ spojiť sily so vznikajúcou českou vládou a Slovenskom s cieľom vytvoriť alianciu skeptickú voči Ukrajine.

V utorok zverejnenom rozhovore pre portál Politico to povedal Balázs Orbán, ktorý je politickým riaditeľom úradu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Myslím si, že to príde – a bude to čoraz viditeľnejšie,“ odpovedal B. Orbán na otázku, či budú európski lídri stavajúci sa skepticky voči Ukrajine konať ako blok na zasadnutí Európskej rady.

Predseda maďarskej vlády podľa B. Orbána dúfa, že sa spojí s Andrejom Babišom, ktorý vyhral české parlamentné voľby a so slovenským premiérom Robertom Ficom. Jeho zámerom je, aby zosúlaďovali svoje pozície pred zasadnutiami Európskej rady. Robiť by tak podľa neho mohli na spoločných poradách.

Poradca maďarského premiéra v tejto súvislosti pripomenul Vyšehradskú štvorku, ktorá podľa jeho slov „veľmi dobre“ fungovala počas migračnej krízy. Politico však usudzuje, že k Orbánovi, Babišovi a Ficovi by sa pravdepodobne nepridal poľský premiér Donald Tusk, ktorý patrí medzi najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
