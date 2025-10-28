Japonská premiérka sa stretla s Trumpom, podpísali dohodu o vzácnych zeminách
- DNES - 6:26
- Tokio
Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová v noci na utorok prijala amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Počas stretnutia vyhlásila, že chce „zaviesť novú zlatú éru“ vzťahov so Spojenými štátmi. Trump uviedol, že Washington a Tokio sú spojencami „na najvyššej úrovni“. Lídri tiež na stretnutí podpísali rámcovú dohodu o spolupráci na „zabezpečení“ dodávok kľúčových minerálov a vzácnych zemín.
„Chcela by som zaviesť novú zlatú éru japonsko-amerického spojenectva, v ktorej Japonsko aj Spojené štáty budú silnejšie a prosperujúcejšie,“ povedala Takaičiová pred začiatkom rokovaní.
Premiérka ocenila Trumpovu úlohu pri zabezpečení mieru medzi Kambodžou a Thajskom, ako aj za sprostredkovanie prímeria v Pásme Gazy. Takičiová pri tejto príležitosti oznámila, že Trumpa nominuje na Nobelovu cenu za mier.
Trump zdôraznil, že americko-japonské spojenectvo je mimoriadne silné a poznamenal, že Takaičiová, ktorá sa funkcie chopila minulý týždeň, bude podľa neho jednou z „najvýznamnejších premiérok“ Japonska. Vyzdvihol tiež zámer japonskej vlády posilniť svoje vojenské kapacity.
AFP pripomína, že Spojené štáty, ktoré majú v krajine nasadených viac ako 60.000 vojakov, požadujú, aby Tokio vynaložilo viac prostriedkov na vlastnú obranu. Takaičiová minulý týždeň oznámila, že chce urýchliť zvýšenie investícií do obrany a cieľ vynakladať na ňu dve percentá HDP by chcela dosiahnuť už koncom tohto fiškálneho roka.
Po rokovaniach lídri spoločne odletia na základňu amerického námorníctva v Jokosuke, juhozápadne od Tokia, kde nastúpia na lietadlovú loď George Washington.
Americký prezident je na viacdňovej návšteve krajín východnej Ázie. V pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska, kde ho prijal cisár Naruhito. V stredu a vo štvrtok bude v Južnej Kórei, kde sa zúčastní na summite organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) a stretne sa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Bolsonaro sa odvolal proti 27-ročnému trestu za pokus o puč
Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro sa v pondelok odvolal proti 27-ročnému trestu väzenia, ktorý mu v septembri udelil najvyšší súd za pokus o puč.
Google chce sprevádzkovať odstavenú jadrovú elektráreň, poháňať bude AI systémy
Google v pondelok predstavil svoj plán na opätovné spustenie odstavenej jadrovej elektrárne v americkom štáte Iowa.
Orbán pre M1: Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti
Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti, povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v exkluzívnom večernom rozhovore pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1.
Zelenskyj: Ukrajina plánuje viac útočiť v hĺbke Ruska
Ukrajina plánuje rozšíriť svoje dronové a raketové útoky na ďalšie oblasti v Rusku, oznámil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.