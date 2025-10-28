  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 28.10.2025Meniny má Dobromila
Bratislava

Bolsonaro sa odvolal proti 27-ročnému trestu za pokus o puč

  • DNES - 6:18
  • Brazília
Bolsonaro sa odvolal proti 27-ročnému trestu za pokus o puč

Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro sa v pondelok odvolal proti 27-ročnému trestu väzenia, ktorý mu v septembri udelil najvyšší súd za pokus o puč. Bývalá hlava štátu je od augusta v domácom väzení. Do väznice nenastúpi, kým obhajoba nevyčerpá všetky možnosti na odvolanie voči rozsudku.

Bolsonaro podľa najvyššieho súdu viedol sprisahanie, ktorého cieľom bolo udržať ho pri moci a zabrániť tak víťazovi volieb Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do prezidentského úradu začiatkom roka 2023. Za vinných boli uznaní aj siedmi spoluobžalovaní, sú medzi nimi bývalí ministri a vojenskí velitelia.

Exprezidentova obhajoba v odvolaní upozorňuje, že v rozsudku sú „nejasnosti, nedostatky, rozpory a nepresnosti“.

Profesor práva Thiago Bottino pre AFP uviedol, že hoci je nezvyčajné, aby najvyšší súd zmenil svoje rozhodnutia, v minulosti už urobil určité úpravy vo vynesených rozsudkoch, napríklad v dĺžke trestu.

AFP pripomína, že ak bude Bolsonarove odvolanie neúspešné, mohol by požiadať o výkon trestu v domácom väzení, odvolávajúc sa na zlý zdravotný stav. Sedemdesiatročnému exprezidentovi nedávno diagnostikovali rakovinu kože a trpí aj ďalšími zdravotnými problémami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Japonská premiérka sa stretla s Trumpom, podpísali dohodu o vzácnych zeminách

Japonská premiérka sa stretla s Trumpom, podpísali dohodu o vzácnych zeminách

DNES - 6:26Zahraničné

Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová v noci na utorok prijala amerického prezidenta Donalda Trumpa. Počas stretnutia vyhlásila, že chce „zaviesť novú zlatú éru“ vzťahov so Spojenými štátmi.

Google chce sprevádzkovať odstavenú jadrovú elektráreň, poháňať bude AI systémy

Google chce sprevádzkovať odstavenú jadrovú elektráreň, poháňať bude AI systémy

DNES - 5:42Zahraničné

Google v pondelok predstavil svoj plán na opätovné spustenie odstavenej jadrovej elektrárne v americkom štáte Iowa.

Orbán pre M1: Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti

Orbán pre M1: Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti

VČERA - 21:50Zahraničné

Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti, povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v exkluzívnom večernom rozhovore pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1.

Zelenskyj: Ukrajina plánuje viac útočiť v hĺbke Ruska

Zelenskyj: Ukrajina plánuje viac útočiť v hĺbke Ruska

VČERA - 21:46Zahraničné

Ukrajina plánuje rozšíriť svoje dronové a raketové útoky na ďalšie oblasti v Rusku, oznámil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Vosveteit.sk
Hudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastavíHudbu z Bluetooth reproduktora ti prerušujú otravné notifikácie? Tento skrytý trik v Samsungu to okamžite zastaví
Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhaduUž vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrtiAnduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravuNa každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónovApple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne ináPutin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätášZabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobiluPoužívaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Microsoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahneváMicrosoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahnevá
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP