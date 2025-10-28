Bolsonaro sa odvolal proti 27-ročnému trestu za pokus o puč
- Brazília
Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro sa v pondelok odvolal proti 27-ročnému trestu väzenia, ktorý mu v septembri udelil najvyšší súd za pokus o puč. Bývalá hlava štátu je od augusta v domácom väzení. Do väznice nenastúpi, kým obhajoba nevyčerpá všetky možnosti na odvolanie voči rozsudku.
Bolsonaro podľa najvyššieho súdu viedol sprisahanie, ktorého cieľom bolo udržať ho pri moci a zabrániť tak víťazovi volieb Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do prezidentského úradu začiatkom roka 2023. Za vinných boli uznaní aj siedmi spoluobžalovaní, sú medzi nimi bývalí ministri a vojenskí velitelia.
Exprezidentova obhajoba v odvolaní upozorňuje, že v rozsudku sú „nejasnosti, nedostatky, rozpory a nepresnosti“.
Profesor práva Thiago Bottino pre AFP uviedol, že hoci je nezvyčajné, aby najvyšší súd zmenil svoje rozhodnutia, v minulosti už urobil určité úpravy vo vynesených rozsudkoch, napríklad v dĺžke trestu.
AFP pripomína, že ak bude Bolsonarove odvolanie neúspešné, mohol by požiadať o výkon trestu v domácom väzení, odvolávajúc sa na zlý zdravotný stav. Sedemdesiatročnému exprezidentovi nedávno diagnostikovali rakovinu kože a trpí aj ďalšími zdravotnými problémami.
