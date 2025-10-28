Google chce sprevádzkovať odstavenú jadrovú elektráreň, poháňať bude AI systémy
- DNES - 5:42
- Washington
Google v pondelok predstavil svoj plán na opätovné spustenie odstavenej jadrovej elektrárne v americkom štáte Iowa. Vyrobenú elektrickú energiu bude spoločnosť využívať na poháňanie svojich systémov umelej inteligencie (AI) a s nimi spojenej infraštruktúry.
Na projekte bude Google spolupracovať so spoločnosťou NextEra Energy. Ich cieľom je obnoviť prevádzku Energetického centra Duanea Arnolda, ktoré sa nachádza v Iowe neďaleko mesta Cedar Rapids, v roku 2029.
Google podpísal 25-ročnú zmluvu o nákupe elektriny z tohto zariadenia po jeho opätovnom spustení. Elektráreň bude vo výlučnom vlastníctve spoločnosti NextEra, ktorá uzavrela dohodu s menšinovými vlastníkmi o kúpe ich podielu.
Obnovenie elektrárne by „pomohlo napájať rastúcu cloudovú a AI infraštruktúru spoločnosti Google v štáte Iowa“, uviedli obe spoločnosti. „Keďže USA vstupujú do novej éry inovácií a príležitostí poháňaných umelou inteligenciou, cieľom tejto strategickej spolupráce je umožniť spoločnosti Google zodpovedne rozvíjať svoje podnikateľské potreby,“ uvádza sa v tlačovej správe.
Projekt v Iowe nie je jedinou iniciatívou Googlu v oblasti jadrovej energetiky. V spolupráci so spoločnosťou Elementl Power bude Google spolupracovať aj na vývoji troch moderných jadrových elektrární na území USA.
AFP pripomína, že na poháňanie nástrojov umelej inteligencie je potrebné veľké množstvo elektriny. Medzinárodná agentúra pre energetiku odhaduje, že spotreba elektrickej energie v dátových centrách sa do roku 2030 viac ako zdvojnásobí.
