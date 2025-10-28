  • Články
Lukoil po uvalení amerických sankcií predá svoje zahraničné aktíva

  • DNES - 5:41
  • Moskva
Ruská ropná spoločnosť Lukoil predá svoje zahraničné aktíva. Spoločnosť to oznámila v pondelok, necelý týždeň po tom, čo na ňu Spojené štáty v súvislosti s vojnou na Ukrajine uvalili sankcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

USA uvalili sankcie na Lukoil aj na ropnú spoločnosť Rosnefť, pričom minister financií Scott Bessent pri oznámení tohto kroku povedal, že tieto firmy „financujú vojenskú mašinériu Kremľa“.

Vzhľadom na oznámenie reštriktívnych opatrení voči spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam zo strany niektorých štátov spoločnosť oznamuje zámer predať svoje medzinárodné aktíva,“ uviedol Lukoil s tým, že proces prijímania ponúk sa už začal.

Napriek snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa aj európskych lídrov sa dosiaľ nepodarilo ukončiť vojnu na Ukrajine, ktorá sa začala vo februári 2022 inváziou ruských vojsk na ukrajinské územie. Krátko pred oznámením sankcií Trump uviedol, že plánované stretnutie so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v Budapešti sa neuskutoční.

Tieto sankcie podľa AFP zmrazia všetky aktíva dvoch spomínaných najväčších ruských ropných spoločností v Spojených štátoch a americké firmy s nimi nemôžu obchodovať. USA dali firmám, ktoré spolupracujú s ruskými subjektmi, jeden mesiac na to, aby prerušili tieto vzťahy. V opačnom prípade budú vystavené sekundárnym sankciám, ktoré by im znemožnili prístup k americkým bankám, obchodníkom, prepravcom a poisťovniam.

Zdroj: Info.sk, TASR
