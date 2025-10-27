  • Články
Lekári varujú: 1 z 5 infekcií močových ciest môže pochádzať z kontaminovaného mäsa

  • DNES - 20:55
  • Kalifornia
Nová rozsiahla štúdia prináša znepokojivé zistenia.

Takmer každá piata infekcia močových ciest môže súvisieť s konzumáciou alebo manipuláciou s mäsom kontaminovaným baktériou E. coli. Výskum z Južnej Kalifornie tiež odhalil, že najväčšie riziko predstavuje morčacie a kuracie mäso a neúmerne viac sú ohrození ľudia žijúci v oblastiach s nižšími príjmami.

Odborníci zdôrazňujú, že správna hygiena pri manipulácii so surovým mäsom môže výrazne znížiť riziko nákazy. Hoci je potrebný ďalší výskum, výsledky naznačujú, že hospodárske zvieratá môžu slúžiť ako zdroj baktérií E. coli, ktoré následne infikujú ľudí.

Hydina ako najväčšie riziko

Výskumníci v rokoch 2017 až 2021 analyzovali viac ako 5 700 vzoriek moču od dospelých s diagnostikovanou infekciou a porovnávali ich so vzorkami E. coli nájdenými v mäse z miestnych obchodov. Väčšinu účastníkov tvorili ženy (88 %) s priemerným vekom 50 rokov.

Pomocou genomického sekvenovania DNA sa podarilo identifikovať kmene baktérií špecifické pre zvieratá a ľudí. Kľúčové zistenia štúdie sú:

  • Takmer 18 % infekcií močových ciest bolo spojených s kmeňmi E. coli zvieracieho pôvodu, čo naznačuje pravdepodobný prenos potravou.
  • U žien bola pravdepodobnosť infekcie kmeňom E. coli viazaným na zvieratá výrazne vyššia (19,7 %) ako u mužov (8,5 %).
  • Ľudia žijúci v oblastiach s nízkymi príjmami mali o 60 % vyššie riziko infekcie prenesenej potravou.
  • Najvyššiu mieru kontaminácie baktériou E. coli vykazovali vzorky morčacieho a kuracieho mäsa.

Ako sa baktéria z mäsa dostane do močových ciest

Baktéria E. coli je bežnou súčasťou tráviaceho traktu ľudí aj zvierat. Niektoré jej kmene sú však patogénne a môžu spôsobiť ochorenie. K prenosu zo zvierat na ľudí dochádza tzv. zoonotickou cestou.

"Keď ľudia manipulujú s kontaminovaným mäsom alebo ho konzumujú, tieto baktérie môžu osídliť ich črevo a neskôr vystúpiť do močových ciest, kde spôsobia infekciu," vysvetľuje urológ Jason Kim.

Môže sa tak stať niekoľkými spôsobmi:

  • Konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa.
  • Návštevou toalety po manipulácii s mäsom bez predchádzajúceho umytia rúk.
  • Nesprávnou hygienou po použití toalety (utieranie zozadu dopredu).

Prevencia je kľúčová

Infekcie močových ciest patria medzi najčastejšie bakteriálne ochorenia, pričom symptómy zahŕňajú bolesť alebo pálenie pri močení, časté nutkanie na močenie a zakalený alebo zapáchajúci moč. Hoci sú zvyčajne mierne, môžu viesť k vážnym komplikáciám, ako je sepsa – život ohrozujúca reakcia tela na infekciu.

Na zníženie rizika prenosu E. coli z potravín je nutné dodržiavať nasledujúce zásady:

  • Dôkladne si umývajte ruky mydlom a vodou po každej manipulácii so surovým mäsom.
  • Dezinfikujte všetky kuchynské povrchy, ktoré prišli do kontaktu so surovým mäsom.
  • Mäso varte na odporúčanú vnútornú teplotu, aby ste zničili všetky baktérie.
  • Zabráňte krížovej kontaminácii oddelením surového mäsa od ostatných potravín, najmä tých, ktoré sa konzumujú bez tepelnej úpravy.
Zdroj: Info.sk, TM, journals.asm.org
