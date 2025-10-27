Orbán pre M1: Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti
- DNES - 21:50
- Budapešť
Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti, povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v exkluzívnom večernom rozhovore pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán, ktorý absolvoval v pondelok v Ríme súkromnú audienciu u pápeža Leva XIV. a pracovnú schôdzku s premiérkou Giorgiou Meloniovou, dodal, že mierový americko-ruský summit sa v Budapešti uskutoční, hoci je nateraz odložený.
Podľa slov Orbána vo svete existuje skrytá protivojnová sieť zložená z lídrov, o ktorých každý vie, že mier je pre nich najdôležitejšou vecou. Táto sieť sa sústreďuje v dvoch centrách. Jedným je mocenské centrum, kde existujú skutočné politické nástroje pre mier, a to je okolo amerického prezidenta. „A existuje aj duchovné alebo mentálne centrum tejto siete, z ktorého politici bojujúci proti vojne znovu a znovu čerpajú energiu, motiváciu, odhodlanie, požehnanie a povzbudenie. A to je tu vo Vatikáne, priamo u Svätého Otca,“ dodal.
Maďarský premiér zdôraznil, že stretnutie s pápežom bolo skvelou príležitosťou hovoriť o Budapešti a Maďarsku. Pripomenul, že Lev XIV. už bol predtým v maďarskom hlavnom meste ako člen vatikánskej delegácie, takže Budapešť trochu pozná.
K sankciám, ktoré Spojené štáty uvalili na ruské ropné spoločnosti, Orbán povedal, že maďarskú vládu zaujíma, čo sa stane s maďarskými domácnosťami. „Musíme bojovať o ruskú ropu a plyn. Ak bude mier, ceny energetických zdrojov pôjdu dole,“ podčiarkol s tým, že krajiny, ktoré dovážajú najviac ruských energonosičov, sú zároveň najväčšími odporcami ruského prezidenta Vladimira Putina. „Aj Američania si uvedomujú, že Maďarsko a Slovensko môžu dovážať túto ropu a zemný plyn iba z Ruska,“ uzavrel maďarský premiér.
