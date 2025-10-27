  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
Bratislava

Orbán pre M1: Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti

  • DNES - 21:50
  • Budapešť
Orbán pre M1: Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti

Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti, povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v exkluzívnom večernom rozhovore pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán, ktorý absolvoval v pondelok v Ríme súkromnú audienciu u pápeža Leva XIV. a pracovnú schôdzku s premiérkou Giorgiou Meloniovou, dodal, že mierový americko-ruský summit sa v Budapešti uskutoční, hoci je nateraz odložený.

Podľa slov Orbána vo svete existuje skrytá protivojnová sieť zložená z lídrov, o ktorých každý vie, že mier je pre nich najdôležitejšou vecou. Táto sieť sa sústreďuje v dvoch centrách. Jedným je mocenské centrum, kde existujú skutočné politické nástroje pre mier, a to je okolo amerického prezidenta. „A existuje aj duchovné alebo mentálne centrum tejto siete, z ktorého politici bojujúci proti vojne znovu a znovu čerpajú energiu, motiváciu, odhodlanie, požehnanie a povzbudenie. A to je tu vo Vatikáne, priamo u Svätého Otca,“ dodal.

Maďarský premiér zdôraznil, že stretnutie s pápežom bolo skvelou príležitosťou hovoriť o Budapešti a Maďarsku. Pripomenul, že Lev XIV. už bol predtým v maďarskom hlavnom meste ako člen vatikánskej delegácie, takže Budapešť trochu pozná.

K sankciám, ktoré Spojené štáty uvalili na ruské ropné spoločnosti, Orbán povedal, že maďarskú vládu zaujíma, čo sa stane s maďarskými domácnosťami. „Musíme bojovať o ruskú ropu a plyn. Ak bude mier, ceny energetických zdrojov pôjdu dole,“ podčiarkol s tým, že krajiny, ktoré dovážajú najviac ruských energonosičov, sú zároveň najväčšími odporcami ruského prezidenta Vladimira Putina. „Aj Američania si uvedomujú, že Maďarsko a Slovensko môžu dovážať túto ropu a zemný plyn iba z Ruska,“ uzavrel maďarský premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Ukrajina plánuje viac útočiť v hĺbke Ruska

Zelenskyj: Ukrajina plánuje viac útočiť v hĺbke Ruska

DNES - 21:46Zahraničné

Ukrajina plánuje rozšíriť svoje dronové a raketové útoky na ďalšie oblasti v Rusku, oznámil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Putin prijal v Moskve severokórejskú ministerku zahraničných vecí

Putin prijal v Moskve severokórejskú ministerku zahraničných vecí

DNES - 20:03Zahraničné

Vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou sa podľa ruského prezidenta Vladimira Putina vyvíjajú „podľa plánu“.

Lavrov obvinil Trumpa, že porušil princípy dohodnuté s Putinom na Aljaške

Lavrov obvinil Trumpa, že porušil princípy dohodnuté s Putinom na Aljaške

DNES - 17:11Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že porušil princípy, na ktorých sa dohodol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na augustovom stretnutí na Aljaške.

Začal sa proces s desiatimi ľuďmi v kauze kyberšikany Macronovej

Začal sa proces s desiatimi ľuďmi v kauze kyberšikany Macronovej

DNES - 16:42Zahraničné

V Paríži sa v pondelok začal súdny proces s desiatimi osobami obvinenými zo sexistickej kyberšikany prvej dámy Francúzska Brigitte Macronovej.

Vosveteit.sk
Už vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhaduUž vieme, čo zdecimovalo Napoleonovu armádu počas ústupu z Ruska. Vedcom sa po dvoch storočiach podarilo vyriešiť obrovskú záhadu
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrtiAnduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravuNa každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónovApple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne ináPutin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätášZabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobiluPoužívaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Microsoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahneváMicrosoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahnevá
Technik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežilTechnik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežil
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP