Zelenskyj: Ukrajina plánuje viac útočiť v hĺbke Ruska
- DNES - 21:46
- Kyjev
Ukrajina plánuje rozšíriť svoje dronové a raketové útoky na ďalšie oblasti v Rusku, oznámil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Schopnosť vykonávať údery na veľkú vzdialenosť je súčasťou našej nezávislosti a bude najdôležitejšou zložkou pri garantovaní mieru,“ povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom videopríhovore.
O útokoch v hĺbke Ruska hovoril s vojenskými veliteľmi, ktorí dostali za úlohu stanoviť ich „geografické rozšírenie“ a tiež všetky ciele takýchto úderov do konca roka.
Ukrajinský prezident však ešte v nedeľu podľa DPA priznal, že nastal technický problém v produkcii ukrajinskej rakety s plochou dráhou letu Flaminho s údajným dosahom až 3000 kilometrov.
Ukrajina sa už viac než tri a pol roka bráni invázii ruských vojsk a opakovane vykonáva údery hlboko na ruskom území, predovšetkým pomocou dronov. Zelenskyj v príspevku na sieti X napísal, že ruský ropný priemysel, ktorý je terčom týchto útokov, už za vojnu platí „hmatateľnú cenu“.
V súčasnosti sa Kyjev usiluje získať od Spojených štátov rakety Tomahawk s podobným dosahom ako Flaminho. Tomahawky mu však americký prezident Donald Trump zatiaľ odmietol poskytnúť. Podľa Trumpa by ukrajinské útoky hlbšie v Rusku predstavovali eskaláciu konfliktu.
