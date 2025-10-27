  • Články
Pozor na tento nebezpečný nápoj, našli v ňom plesne a kvasinky

  • DNES - 21:19
  • Bratislava
Výrobok môže byť zdraviu škodlivý.

Spoločnosť dm drogerie markt informuje zákazníkov o okamžitom stiahnutí výrobku z predaja. Ide o nápoj LEROS IMMUNITY SHOT v 150 ml balení, v ktorom bola zistená mikrobiálna kontaminácia.

Ako informovala dm drogéria na svojej stránke, pri výrobe niektorých šarží tohto produktu došlo k prekročeniu povoleného limitu pre obsah kvasiniek a plesní. Konzumácia takéhoto výrobku tak môže predstavovať potenciálne zdravotné riziko.

Výrobok nekonzumujte a vráťte ho do predajne

Foto: leros.cz

Spoločnosť preto dôrazne odporúča zákazníkom, aby výrobky s týmito dátumami minimálnej trvanlivosti nekonzumovali:

  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 19.02.2027, šarža: L 2503
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 27.02.2027, šarža: L 2504
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 10.03.2027, šarža: L 2505
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 16.04.2027, šarža: L 0417
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 13.05.2027, šarža: L 0504
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 14.05.2027, šarža: L 0511
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 16.05.2027, šarža: L 0512
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 19.05.2027, šarža: L 0514
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 20.05.2027, šarža: L 0516
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 21.05.2027, šarža: L 0519

Zákazníci, ktorí si uvedený imunitný nápoj zakúpili, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni dm na Slovensku. Obchodný reťazec im poskytne ďalšie informácie o postupe pri vrátení. Produkt je možné vrátiť aj v prípade, že je už otvorený.

Zdroj: Info.sk, mojadm.sk
