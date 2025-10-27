  • Články
Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
Bratislava

Horský priechod Čertovica uzavreli, pre Donovaly platí obmedzenie

  • DNES - 20:32
  • Bratislava
Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Horský priechod Čertovica v pondelok večer uzatvorili pre všetky vozidlá. Pre horský priechod Donovaly platí obmedzenie pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Na Horskom priechode Čertovica husto sneží. Od 19.30 hod. je cesta úplne uzatvorená, na ceste je skrížený kamión.

"Upozorňujeme vodičov, ktorí nemajú svoje vozidlá vybavené zimnými pneumatikami, aby sa týmto úsekom vyhli," dodala polícia.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
