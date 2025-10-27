Na horských priechodoch Donovaly a Čertovica sneží
Jazdiť treba opatrne.
Na niektorých horských priechodoch v Banskobystrickom kraji aktuálne sneží. Ide o horské priechody Donovaly a Čertovica. Informovala o tom v pondelok podvečer na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).
„Naše vozidlá s personálom sú v teréne a robia všetko pre bezpečnú jazdu motoristov,“ dodala BBRSC. Vodičom pripomína, aby jazdili opatrne.
