Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
Bratislava

Na horských priechodoch Donovaly a Čertovica sneží

  • DNES - 17:42
  • Banská Bystrica
Na horských priechodoch Donovaly a Čertovica sneží

Jazdiť treba opatrne.

Na niektorých horských priechodoch v Banskobystrickom kraji aktuálne sneží. Ide o horské priechody Donovaly a Čertovica. Informovala o tom v pondelok podvečer na sociálnej sieti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).

Naše vozidlá s personálom sú v teréne a robia všetko pre bezpečnú jazdu motoristov,“ dodala BBRSC. Vodičom pripomína, aby jazdili opatrne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Desivá nehoda: Opitý vodič narazil do auta, odhodilo ho do stromu a plotu

Desivá nehoda: Opitý vodič narazil do auta, odhodilo ho do stromu a plotu

DNES - 18:32Domáce

Opitý vodič narazil do auta, stromu i plota rodinného domu.

Starostlivosť o pacienta po mŕtvici je na Slovensku stále nedostatočná

Starostlivosť o pacienta po mŕtvici je na Slovensku stále nedostatočná

DNES - 16:07Domáce

Problémom je aj neskoré rozpoznanie a liečba spasticity - zvýšeného svalového napätia, ktoré vzniká u časti pacientov po mŕtvici.

Šaško: Pri mŕtvici hrá čas kľúčovú úlohu, reagovať vedia už aj škôlkari

Šaško: Pri mŕtvici hrá čas kľúčovú úlohu, reagovať vedia už aj škôlkari

DNES - 15:21Domáce

Pri príležitosti Svetového dňa cievnej mozgovej príhody to na tlačovej konferencii vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Para: ÚIS obvinil vyšetrovateľa Milana S. zo zneužívania právomoci

Para: ÚIS obvinil vyšetrovateľa Milana S. zo zneužívania právomoci

DNES - 15:04Domáce

Úrad inšpekčnej služby obvinil vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Milana S. zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.

Vosveteit.sk
Anduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrtiAnduril vložil mozog do prilby vojaka. Nová AI v prilbe môže rozhodovať o živote a smrti
Na každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravuNa každý náraz reaguje inak: Prelomový materiál môže kompletne zmeniť automobilovú dopravu
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónovApple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne ináPutin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätášZabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobiluPoužívaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Microsoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahneváMicrosoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahnevá
Technik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežilTechnik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežil
Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!
