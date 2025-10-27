  • Články
Začal sa proces s desiatimi ľuďmi v kauze kyberšikany Macronovej

  • DNES - 16:42
  • Paríž
V Paríži sa v pondelok začal súdny proces s desiatimi osobami obvinenými zo sexistickej kyberšikany prvej dámy Francúzska Brigitte Macronovej. Prípad súvisí s ich tvrdeniami, že manželka francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa narodila ako muž. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie Sky News.

V prípade usvedčenia hrozí desiatim obvineným - ôsmim mužom a dvom ženám - až dvojročné väzenie. Podľa francúzskej prokuratúry sú obvinení z nevhodných vyjadrení o pohlaví a sexualite Brigitte Macronovej, pričom jej vekový rozdiel s manželom zároveň prirovnávali k „pedofílii“.

Podľa konšpiračných teórií šíriacich sa po internete sa Macronová narodila ako muž s menom Jean-Michel Trogneux - čo je meno jej brata - a ako transrodová žena si zvolila meno Brigitte.

Podľa amerického právnika Macronovcov plánuje pár predložiť dôkazy a fotografie preukazujúce, že prvá dáma nie je transrodová žena.

Macronovej sa už minulý rok podarilo vyhrať podobný spor, v ktorom bolo dvom obžalovaným ženám nariadené zaplatiť odškodné a pokutu.

Súdne konanie, ktoré by malo trvať dva dni, nadväzuje na žalobu za ohováranie, ktorú Macronovci podali koncom júla v Spojených štátoch na americkú konzervatívnu influencerku Candace Owensovú. Tá produkovala seriál s názvom „Becoming Brigitte“ (Stať sa Brigitte), v ktorej opakovane tvrdila, že Macronová sa narodila ako muž.

Podobné tvrdenia sa objavili už počas francúzskych prezidentských volieb v roku 2017 a neskôr ich opakovali krajne pravicové a konšpiračné kruhy vo Francúzsku a v Spojených štátoch, píše AFP.

Iné prominentné ženy v politickej sfére vrátane bývalej prvej dámy USA Michelle Obamovej, bývalej viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej a bývalej premiérky Nového Zélandu Jacindy Ardernovej, boli v minulosti tiež terčom dezinformácií o ich pohlaví alebo sexualite, dodáva AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
