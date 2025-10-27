Starostlivosť o pacienta po mŕtvici je na Slovensku stále nedostatočná
Problémom je aj neskoré rozpoznanie a liečba spasticity - zvýšeného svalového napätia, ktoré vzniká u časti pacientov po mŕtvici. Upozornili na to neurológovia, rehabilitační lekári a analytici na pondelkovej tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa cievnej mozgovej príhody (29. 10.).
„Život silne obmedzujúca spasticita nie je nevyhnutným osudom po mozgovej príhode. Moderná liečba spolu s aktívnou rehabilitáciou ju dokážu výrazne zmierniť – ak sa nasadia dostatočne zavčasu. Problém dnes nie je v nedostatku terapeutických možností, ale v tom, že o nich pacienti často vôbec nevedia,“ uviedol prednosta II. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Valkovič.
Po roku od zavedenia úhrady liečby spasticity do dvoch rokov od prekonania cievnej mozgovej príhody (CMP) možno podľa odborníkov pozorovať pozitívne posuny, no liečba zostáva stále nedostatočne využívaná. „Po roku od rozšírenia úhrady vidíme zlepšenia dostupnosti liečby, ale systémová starostlivosť o pacientov po CMP ešte zďaleka nie je samozrejmosťou. Musíme sa posunúť od liečby príznakov k systematickému manažmentu pacienta po CMP,“ doplnil Valkovič.
Primár rehabilitačného oddelenia nemocnice AGEL Bratislava Marek Tkáč podotkol, že kľúčom k úspechu je multidisciplinárny prístup. „Včasná a cielená rehabilitácia je rovnako dôležitá ako samotná akútna liečba. Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý potrebuje neurologickú, fyzioterapeutickú, logopedickú aj psychologickú spoluprácu. Multidisciplinárny tím je najúčinnejšia cesta, ako dosiahnuť viditeľné zlepšenie,“ zdôraznil.
Valkovič označil za kritický moment prechod z akútnej na následnú starostlivosť. Ako najväčší problém vníma chýbajúci skríning pacientov po prepustení z nemocnice a neskoré odosielanie pacientov na špecializované pracoviská.
Analýza Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Ministerstva zdravotníctva SR poukázala na pretrvávajúcu nízku mieru liečby spasticity po CMP. Podľa IZA dostáva odporúčanú modernú liečbu botulotoxínom len 1,2 percenta pacientov, u ktorých sa po CMP vyvinula spasticita. „Približne tretina pacientov má do roka po CMP vykázanú diagnózu spasticity,“ uviedla Petra Ištokovičová z IZA.
Odborníci sa zhodli, že spasticita po CMP by mala byť súčasťou štandardného manažmentu pacientov po mozgovej príhode. „Ľudia musia vedieť, že spasticita je liečiteľná a že zlepšenie je reálne dosiahnuteľné,“ uzavrel Valkovič. Zároveň pozval neliečených pacientov na dni otvorených dverí neurologických ambulancií, ktoré sa uskutočnia od 3. do 14. novembra v rámci celého Slovenska. Viac informácií o podujatí je dostupných na www.zivotpoporazke.sk.
