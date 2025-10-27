Para: ÚIS obvinil vyšetrovateľa Milana S. zo zneužívania právomoci
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Milana S. zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Marek Para, ktorý je v tomto prípade poškodený.
Obvinenie sa podľa advokáta týka toho, že obvinený cielene zatajil existujúce dôkazy. Para tvrdí, že účelom bolo, aby sa nemohol efektívne brániť, bolo možné ho zadržať a následne vziať do väzby. „Navyše, obvinený Milan S., aj keď sme už zistili, že existujú dôkazy v môj prospech, ktoré majú význam pre rozhodnutie vo veci samotnej, tieto napriek mojim opakovaným žiadostiam stále odmietal zabezpečiť a držal ich takpovediac ‚pod zámkom‘ vo svojej zásuvke ... jeho konanie mu vytkol tak Špecializovaný trestný súd, ako aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, keď odmietli obžalobu na moju osobu ako neopodstatnenú,“ zhrnul Para.
