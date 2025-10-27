Kallasová: EÚ hľadá spôsoby, ako podporiť Medzinárodný trestný súd
- DNES - 14:33
- Brusel
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že medzinárodný právny poriadok „čelí útoku“ a európska dvadsaťsedmička preto hľadá spôsoby, ako podporiť Medzinárodný trestný súd (ICC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Prebieha rozsiahly útok proti medzinárodnému právnemu poriadku, ľudským právam, medzinárodne dohodnutým normám a inštitúciám, ktoré sme zriadili na ich presadzovanie,“ vyhlásila Kallasová na univerzite College of Europe v belgickom meste Bruggy.
Šéfka únijnej diplomacie tvrdí, že hoci EÚ vedie voči ICC dlhodobú a dôslednú politiku podpory, euroblok „má svoje chyby“. Všetky členské krajiny EÚ sú zároveň členmi ICC s výnimkou Maďarska, ktoré je v procese vystupovania.
„Jeden členský štát oznámil svoj zámer vystúpiť z ICC, ale všetky členské štáty sú právne viazané rozhodnutiami prijatými Radou vrátane rozhodnutia na podporu ICC, a to aj vrátane vystúpenia,“ uviedla Kallasová. Reuters vysvetľuje, že Maďarsko by tak malo byť naďalej viazané podporovať ICC aj po tom, čo od neho formálne odstúpi.
Kallasová dodala, že euroblok sa snaží nájsť spôsoby, ako by súdu mohol pomôcť. „V Bruseli momentálne zvažujeme všetky dostupné možnosti vrátane konkrétnych zmierňujúcich opatrení, ako môžeme túto podporu pre ICC v jeho ťažkej situácii zúročiť,“ uzavrela.
Spojené štáty uvalili začiatkom tohto roka sankcie na šiestich sudcov a troch prokurátorov ICC vrátane jeho hlavného prokurátora Karima Khana, ktorý v máji dočasne rezignoval v súvislosti s vyšetrovaním údajného obťažovania. Washington tiež zvažuje sankcie proti celému súdu.
