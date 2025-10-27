  • Články
Kallasová: EÚ hľadá spôsoby, ako podporiť Medzinárodný trestný súd

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v pondelok uviedla, že medzinárodný právny poriadok „čelí útoku“ a európska dvadsaťsedmička preto hľadá spôsoby, ako podporiť Medzinárodný trestný súd (ICC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Prebieha rozsiahly útok proti medzinárodnému právnemu poriadku, ľudským právam, medzinárodne dohodnutým normám a inštitúciám, ktoré sme zriadili na ich presadzovanie,“ vyhlásila Kallasová na univerzite College of Europe v belgickom meste Bruggy.

Šéfka únijnej diplomacie tvrdí, že hoci EÚ vedie voči ICC dlhodobú a dôslednú politiku podpory, euroblok „má svoje chyby“. Všetky členské krajiny EÚ sú zároveň členmi ICC s výnimkou Maďarska, ktoré je v procese vystupovania.

Jeden členský štát oznámil svoj zámer vystúpiť z ICC, ale všetky členské štáty sú právne viazané rozhodnutiami prijatými Radou vrátane rozhodnutia na podporu ICC, a to aj vrátane vystúpenia,“ uviedla Kallasová. Reuters vysvetľuje, že Maďarsko by tak malo byť naďalej viazané podporovať ICC aj po tom, čo od neho formálne odstúpi.

Kallasová dodala, že euroblok sa snaží nájsť spôsoby, ako by súdu mohol pomôcť. „V Bruseli momentálne zvažujeme všetky dostupné možnosti vrátane konkrétnych zmierňujúcich opatrení, ako môžeme túto podporu pre ICC v jeho ťažkej situácii zúročiť,“ uzavrela.

Spojené štáty uvalili začiatkom tohto roka sankcie na šiestich sudcov a troch prokurátorov ICC vrátane jeho hlavného prokurátora Karima Khana, ktorý v máji dočasne rezignoval v súvislosti s vyšetrovaním údajného obťažovania. Washington tiež zvažuje sankcie proti celému súdu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Vladimir Putin podpísal vypovedanie zmluvy s USA o likvidácii plutónia

Vladimir Putin podpísal vypovedanie zmluvy s USA o likvidácii plutónia

DNES - 13:42Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v pondelok zákon o vypovedaní neuplatňovanej dohody so Spojenými štátmi o znížení zásob plutónia. Jej cieľom bolo zabrániť výrobe vyššieho počtu jadrových zbraní.

Prezident Petr Pavel poveril Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády

Prezident Petr Pavel poveril Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády

DNES - 12:42Zahraničné

Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril predsedu hnutia ANO Andreja Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády.

Andrej Babiš: Všetko ide podľa plánu, prezident sa vyjadrí ohľadom poverenia

Andrej Babiš: Všetko ide podľa plánu, prezident sa vyjadrí ohľadom poverenia

DNES - 11:22Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po pondelkovej schôdzke s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade avizoval, že Pavel sa ešte v pondelok vyjadrí k tomu, koho poverí zostavením novej českej vlády.

Whitaker: USA očakávajú, že Maďarsko aj SR pripravia plán odstavenia ruskej ropy

Whitaker: USA očakávajú, že Maďarsko aj SR pripravia plán odstavenia ruskej ropy

DNES - 11:01Zahraničné

Spojené štáty očakávajú, že krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn, vrátane Maďarska, Slovenska či Turecka, vypracujú a implementujú plán pre postupné postupne odstrihnutie sa od ruských dodávok energie.

