Vladimir Putin podpísal vypovedanie zmluvy s USA o likvidácii plutónia
- DNES - 13:42
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v pondelok zákon o vypovedaní neuplatňovanej dohody so Spojenými štátmi o znížení zásob plutónia. Jej cieľom bolo zabrániť výrobe vyššieho počtu jadrových zbraní.
Odstúpenie prichádza v čase ochladenia vzťahov medzi Putinom a americkým prezidentom. Trumpom nedávno vyjadril rastúce sklamanie nad neochotou ruského lídra rokovať o mieri na Ukrajine a minulý týždeň oznámil zrušenie plánovaného summitu s Putinom. Takéto rokovanie sa podľa neho neuskutoční, kým nebude jasné, že šéf Kremľa chce uzavrieť dohodu.
Po demontáži tisícov bojových hlavíc po studenej vojne zostali Moskve a Washingtonu obrovské zásoby zbraňového plutónia. Jeho skladovanie je nákladné a predstavuje tiež potenciálne riziko pre šírenie jadrových zbraní.
Dohoda o nakladaní s plutóniom a jeho likvidácii (PMDA) vstúpila do platnosti v roku 2011. Zaväzovala obe krajiny, aby sa každá zbavila najmenej 34 ton plutónia. Podľa amerických predstaviteľov by toto množstvo stačilo na výrobu až 17.000 jadrových hlavíc.
Cieľom PMDA bolo premeniť toto plutónium na bezpečnejšie formy, ako je jadrové palivo MOX, alebo ho použiť na výrobu elektriny ožarovaním plutónia v reaktoroch. Rusko v roku 2016 pozastavilo plnenie tejto dohody pre sankcie a ďalšie údajne nepriateľské kroky USA, rozširovanie NATO a zmeny v likvidácii plutónia v Spojených štátoch.
Rusko a USA sú zďaleka najväčšie jadrové veľmoci a spolu majú približne 8000 nukleárnych hlavíc. Ako vyplýva z údajov Federácie amerických vedcov, v roku 1986 ich mali zhruba 73.000.
Prezident Petr Pavel poveril Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády
Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril predsedu hnutia ANO Andreja Babiša rokovaním o zostavení novej českej vlády.
Andrej Babiš: Všetko ide podľa plánu, prezident sa vyjadrí ohľadom poverenia
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po pondelkovej schôdzke s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade avizoval, že Pavel sa ešte v pondelok vyjadrí k tomu, koho poverí zostavením novej českej vlády.
Whitaker: USA očakávajú, že Maďarsko aj SR pripravia plán odstavenia ruskej ropy
Spojené štáty očakávajú, že krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn, vrátane Maďarska, Slovenska či Turecka, vypracujú a implementujú plán pre postupné postupne odstrihnutie sa od ruských dodávok energie.
Rubio: Sobotňajší útok Izraela na údajného džihádistu v Gaze nenarušil prímerie
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty nepovažujú sobotňajší útok Izraela na člena militantnej skupiny Palestínsky islamský džihád v Pásme Gazy za porušenie prímeria.