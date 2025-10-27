  • Články
R. Raši: Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, ktorá musí byť robená zdola

  • DNES - 13:24
  • Liptovský Mikuláš
Pripravovaný spoločný návrh Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia samosprávnych krajov Slovenska (SK8) odprezentuje, ako si predstavujú modernizáciu a budúcnosť samosprávy.

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) to uviedol počas kongresu Ministerstva vnútra SR s komunálnymi lídrami pri príležitosti 35. výročia znovuobnovenia samosprávy na Slovensku.

Prvý návrh od ZMOS, ÚMS a SK8 by mal prísť v najbližších týždňoch. „Keď s tým prídu, tak nájdeme riešenie, s ktorým pôjdeme aj do legislatívnej podoby. Čakáme na združenia, ktoré povedali veľmi správne, že majú to byť oni, ktorí s návrhom riešenia prídu. Majú obrovské množstvo analýz a akonáhle prídu, tak to bude nielen odprezentované nimi, ale ihneď začne aj diskusia o tom, čo ďalej a ako to má vyzerať,“ spresnil Raši.

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák podotkol, že pokým združenia prídu s návrhom, tak zatiaľ novelizujú zákony, aby sa mohli dostať k modernizácii samosprávy cez odstránenie rôznych chýb. „Ideme dať rovnaký meter, aby to, čo platí pre mestá a obce, platilo aj pre samosprávne kraje. Ideme hovoriť o tom, že po 35 rokoch sa vytvorí aj model, vlastný zákon o hlavných kontrolóroch,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že na Slovensku je sedem percent obcí bez hlavného kontrolóra.

Dodal, že na budúci rok by chceli dať všetky mestské zákony, všeobecne záväzné nariadenia pod jednu strechu. „Vďaka tomu dáme každej samospráve špeciálny editor, kde si upraví svoje mestské zákony ako výšku dane za psa, či výšku dane z nehnuteľnosti. Nebudú musieť platiť právnikov, aby im to niekto písal a potom čakali, čo na to povedia ľudia, či prokuratúra,“ doplnil Kaliňák.

Zdroj: Info.sk, TASR
