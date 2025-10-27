  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
10°Bratislava

Polícia prijme na Dušičky preventívne opatrenia, apeluje na vodičov

  • DNES - 13:22
  • Bratislava
Polícia prijme na Dušičky preventívne opatrenia, apeluje na vodičov

Polícia prijme počas Sviatku všetkých svätých preventívne opatrenia. V teréne bude viac hliadok ako bežne.

Na vodičov zároveň apeluje, aby dodržiavali predpisy a venovali zvýšenú pozornosť chodcom, ktorých bude nielen pri cintorínoch viac. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Sviatok všetkých svätých je časom pokoja a úcty, preto je dôležité, aby všetci účastníci cestnej premávky prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť. S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky bude v tomto období viac policajtov v teréne - dohliadať tak na bezpečnosť, ako aj na plynulosť cestnej premávky v okolí cintorínov, kostolov i nákupných centier,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.

Ako Vilhanová pripomenula, napriek preventívnym opatreniam a kampaniam začal počet tragických nehôd na slovenských cestách stúpať. Polakovič podotkol, že každá dopravná nehoda je zložitá i pre samotných zasahujúcich policajtov.

Medzi najťažšie chvíle našej práce patria situácie, keď prídeme na miesto nehody, vidíme rozbité autá, detskú sedačku a ticho, ktoré je ohlušujúcejšie ako sirény. Musíme zaklopať na dvere a oznámiť, že ich milovaný sa už nikdy nevráti. V jedinej sekunde nerozvážnosti sa môže zničiť celý život. Správajme sa tak, aby sa každý mohol bezpečne vrátiť domov,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
R. Raši: Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, ktorá musí byť robená zdola

R. Raši: Slovensko čaká veľká reforma samosprávy, ktorá musí byť robená zdola

DNES - 13:24Domáce

Pripravovaný spoločný návrh Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia samosprávnych krajov Slovenska (SK8) odprezentuje, ako si predstavujú modernizáciu a budúcnosť samosprávy.

Žena zo Spiša si našla v aute sledovacie zariadenie, prípad vyšetruje polícia

Žena zo Spiša si našla v aute sledovacie zariadenie, prípad vyšetruje polícia

DNES - 12:34Domáce

Žena z okresu Spišská Nová Ves si našla v aute sledovacie zariadenie, prípadom sa zaoberá polícia.

Muž nemal na zaplatenie objednávky, v reštaurácii nahlásil bombu

Muž nemal na zaplatenie objednávky, v reštaurácii nahlásil bombu

DNES - 12:11Domáce

Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad muža, ktorý po konzumácii v reštaurácii za objednávku nemohol zaplatiť.

Vážnu dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila nepozornosť

Vážnu dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila nepozornosť

DNES - 12:09Domáce

Dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila v nedeľu (26. 10.) po 21.00 h nepozornosť. Vážne zranenia pri nej utrpel motorkár.

Vosveteit.sk
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne ináPutin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätášZabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobiluPoužívaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Microsoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahneváMicrosoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahnevá
Technik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežilTechnik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežil
Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!
V našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdyV našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdy
Vieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabujeVieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabuje
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súboryTvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP