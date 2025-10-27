  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
10°Bratislava

Jozef Hajko: Rating Slovensku neklesol, ale vláda sa tým nemôže utešovať

  • DNES - 12:56
  • Bratislava
Jozef Hajko: Rating Slovensku neklesol, ale vláda sa tým nemôže utešovať

Ak vláda chce, aby si Slovensko udržalo súčasný rating popri zvládnutí nepriazne vonkajšieho ekonomického prostredia, musí maximálne využiť disponibilné vonkajšie zdroje, lebo vnútorných pomaly niet.

To je vztýčený prst pre vládnych politikov, ktorí sa rozhodli ísť cestou ďalšieho zhoršovania podnikateľského prostredia. Uviedol to v pondelok opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH).

Renomovaná svetová agentúra Standard & Poor’s tesne po tom, ako vláda Roberta Fica (Smer-SD) schválila tretí konsolidačný balík a štátny rozpočet na rok 2026, ponechala Slovensku rating A+ s negatívnym výhľadom. Po uvalení nových tvrdých opatrení na obyvateľov a firmy a po presadení pochybného štátneho rozpočtu je to pre vládu priaznivá správa. Ale s viacerými tvrdými varovaniami,“ uviedol Hajko.

Skonštatoval, že ak nemá Slovensko klesnúť v ratingovom hodnotení o stupeň nižšie, musí napríklad zvládnuť tlak konkurencie v automobilovom priemysle či udržať aspoň mierny hospodársky rast riadnym využitím zdrojov z Európskej únie (EÚ).

Hajko zároveň zdôraznil, že Standard & Poor’s očakáva výšku deficitu verejných financií na úrovni 4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2027 a 3,8 % v roku 2028. „Vláda má v schválenom rozpočte verejnej správy tieto čísla o percento vyššie - 5 % a 4,6 %. Podobné je to pri zadlžení štátu. Kým v roku 2028 agentúra počíta s tým, že hrubý dlh Slovenska bude predstavovať 58 % HDP, vláda ho predbežne vypočítala na 64 % HDP,“ priblížil opozičný poslanec.

Dodal, že pokles ratingu je len otázkou času v prípade, že vláda nedokáže deficit verejných financií napriek tvrdým opatreniam zraziť pod 5 % HDP, ďalej zadlžuje štát a prestáva byť schopná vyberať dane, ktoré si sama nastaví. „Napokon, finanční investori veria Slovensku už dnes oveľa menej ako v minulosti. Slovensko patrí medzi tretinu štátov EÚ, ktoré si požičiavajú na trhoch najdrahšie,“ uzavrel Hajko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Od januára 2026 by sa mohli zvýšiť viaceré sumy pomoci v hmotnej núdzi

Od januára 2026 by sa mohli zvýšiť viaceré sumy pomoci v hmotnej núdzi

DNES - 11:30Ekonomické

Od januára budúceho roka by sa mohli zvýšiť sumy pomoci v hmotnej núdzi, pričom ide o dávky v hmotnej núdzi, ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.

Mariána Kéry: Napriek tvrdej konsolidácii bol zachovaný sociálny štandard

Mariána Kéry: Napriek tvrdej konsolidácii bol zachovaný sociálny štandard

VČERA - 14:53Ekonomické

Napriek tomu, že vláda musela robiť tvrdú konsolidáciu, tak podľa koaličného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) bol zachovaný sociálny štandard.

Roman Michelko predpokladá, že prezident nepodpíše novelu zákona o hazarde

Roman Michelko predpokladá, že prezident nepodpíše novelu zákona o hazarde

VČERA - 14:47Ekonomické

Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) predpokladá, že prezident SR Peter Pellegrini nepodpíše novelu zákona o hazardných hrách a vráti ju naspäť na prerokovanie do Národnej rady SR.

Leyenová: EÚ plánuje balík opatrení na zníženie závislosti od čínskych surovín

Leyenová: EÚ plánuje balík opatrení na zníženie závislosti od čínskych surovín

VČERA - 12:35Ekonomické

Európska únia (EÚ) chce prostredníctvom komplexného balíka opatrení rýchlo znížiť svoju závislosť od dovozu surovín z Číny, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na konferencii v Berlíne.

Vosveteit.sk
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne ináPutin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätášZabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobiluPoužívaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Microsoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahneváMicrosoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahnevá
Technik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežilTechnik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežil
Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!
V našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdyV našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdy
Vieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabujeVieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabuje
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súboryTvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP