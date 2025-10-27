Žena zo Spiša si našla v aute sledovacie zariadenie, prípad vyšetruje polícia
Žena z okresu Spišská Nová Ves si našla v aute sledovacie zariadenie, prípadom sa zaoberá polícia.
Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nález oznámila 27-ročná žena nedávno na obvodnom oddelení Policajného zboru v Poprade.
„Pri manipulácii so svojím osobným vozidlom našla nainštalované sledovacie zariadenie. Na základe uvedeného poverený príslušník v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného prenasledovania. Toto konanie zatiaľ neznámeho páchateľa mohlo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu života ženy, a to tým, že ju sleduje,“ uviedla Ligdayová s tým, že zákon pri tomto protiprávnom konaní stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na dva roky.
