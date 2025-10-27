  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
Bratislava

Muž nemal na zaplatenie objednávky, v reštaurácii nahlásil bombu

  • DNES - 12:11
  • Bratislava
Muž nemal na zaplatenie objednávky, v reštaurácii nahlásil bombu

Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad muža, ktorý po konzumácii v reštaurácii za objednávku nemohol zaplatiť.

Na tiesňovej linke 112 tak ohlásil, že v podniku je bomba. V rovnakom čase volala na linku 158 aj pracovníčka pohostinstva a na muža, ktorý odmietol zaplatiť, zavolala políciu. Incident sa stal vo štvrtok (23. 10.). Mužovi vo veku 48 rokov už vzniesli obvinenie z prečinu šírenia poplašnej správy. Vyšetrovať ho budú väzobne. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Hliadka na mieste evakuovala celý podnik, psovod so psom podnik skontroloval s negatívnym výsledkom. Po ďalšom vyťažovaní zákazníka, ktorý odmietol zaplatiť, bolo zistené, že na linku 112 volal on, a to z dôvodu, že nemal na zaplatenie objednávky. Následne bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie,“ uviedla.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vážnu dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila nepozornosť

Vážnu dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila nepozornosť

DNES - 12:09Domáce

Dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila v nedeľu (26. 10.) po 21.00 h nepozornosť. Vážne zranenia pri nej utrpel motorkár.

Pri poruche vozidla na diaľnici platia štyri základné pravidlá

Pri poruche vozidla na diaľnici platia štyri základné pravidlá

DNES - 9:12Domáce

Pri poruche vozidla na diaľnici, kde nie sú odstavné pruhy, alebo pri inej núdzovej situácii platia štyri základné pravidlá.

SHMÚ: Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách

SHMÚ: Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách

DNES - 8:12Domáce

Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách.

Šimečka: Fico sa bude tváriť ako etalón morálky, ale zarába na hazarde

Šimečka: Fico sa bude tváriť ako etalón morálky, ale zarába na hazarde

VČERA - 15:47Domáce

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa bude tváriť, že je etalón morálky, ale zarába na hazarde a zbraniach.

Vosveteit.sk
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätášZabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobiluPoužívaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Microsoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahneváMicrosoft potichu vypína obľúbenú funkciu v počítačoch s Windowsom. Má na to dobrý dôvod, no viacerých používateľov tým nahnevá
Technik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežilTechnik spadol do jadrového reaktora a napil sa z „bazéna smrti“, odborníci hovoria o zázraku, že vôbec prežil
Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!Objav, ktorý prepisuje učebnice fyziky. Vedci konečne dokázali, že Stephen Hawking mal pravdu. Čierne diery sa správajú presne tak, ako predpovedal!
V našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdyV našom blízkom kozmickom susedstve leží najlepší kandidát pre hľadanie života mimo Zeme: Táto planéta leží okolo výnimočnej hviezdy
Vieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabujeVieš, kedy je čas vymeniť telefón? Tieto signály ti to prezradia skôr, než skolabuje
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súboryTvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídamiČína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP