Muž nemal na zaplatenie objednávky, v reštaurácii nahlásil bombu
Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad muža, ktorý po konzumácii v reštaurácii za objednávku nemohol zaplatiť.
Na tiesňovej linke 112 tak ohlásil, že v podniku je bomba. V rovnakom čase volala na linku 158 aj pracovníčka pohostinstva a na muža, ktorý odmietol zaplatiť, zavolala políciu. Incident sa stal vo štvrtok (23. 10.). Mužovi vo veku 48 rokov už vzniesli obvinenie z prečinu šírenia poplašnej správy. Vyšetrovať ho budú väzobne. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Hliadka na mieste evakuovala celý podnik, psovod so psom podnik skontroloval s negatívnym výsledkom. Po ďalšom vyťažovaní zákazníka, ktorý odmietol zaplatiť, bolo zistené, že na linku 112 volal on, a to z dôvodu, že nemal na zaplatenie objednávky. Následne bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie,“ uviedla.
Vážnu dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila nepozornosť
Dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila v nedeľu (26. 10.) po 21.00 h nepozornosť. Vážne zranenia pri nej utrpel motorkár.
Pri poruche vozidla na diaľnici platia štyri základné pravidlá
Pri poruche vozidla na diaľnici, kde nie sú odstavné pruhy, alebo pri inej núdzovej situácii platia štyri základné pravidlá.
SHMÚ: Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách
Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách.
Šimečka: Fico sa bude tváriť ako etalón morálky, ale zarába na hazarde
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa bude tváriť, že je etalón morálky, ale zarába na hazarde a zbraniach.