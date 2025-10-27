  • Články
Vážnu dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila nepozornosť

  • DNES - 12:09
  Bratislava
Vážnu dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila nepozornosť

Dopravnú nehodu v Bratislave spôsobila v nedeľu (26. 10.) po 21.00 h nepozornosť. Vážne zranenia pri nej utrpel motorkár. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Podľa doterajších informácií vodič osobného motorového vozidla pri odbočovaní na ulicu Štefana Králika nedal prednosť v jazde vodičovi motocykla, následkom čoho došlo k ich zrážke,“ uviedol hovorca.

Ako Szeiff dodal, vykonanou dychovou skúškou prítomnosť alkoholu v dychu vodiča osobného auta policajti nezistili. Vyšetrovaním presných príčin sa naďalej zaoberajú. „V tejto súvislosti apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli ohľaduplní, všímaví, dôsledne sa venovali sledovaniu cestnej premávky a dodržiavali ustanovenia zákona,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
