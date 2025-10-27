  • Články
Od januára 2026 by sa mohli zvýšiť viaceré sumy pomoci v hmotnej núdzi

  • DNES - 11:30
  • Bratislava
Od januára budúceho roka by sa mohli zvýšiť sumy pomoci v hmotnej núdzi, pričom ide o dávky v hmotnej núdzi, ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.

Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Navrhovaným opatrením sa navrhuje úprava súm pomoci v hmotnej núdzi tak, že sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2025, to jest koeficientom 1,037,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.

Od januára 2026 by sa tak mohla zvýšiť dávka v hmotnej núdzi v prípade jednotlivca o 3,20 eura na 89,70 eura mesačne. Pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi by mohlo ísť o nárast o 6,1 eura na 170,60 eura. Ak ide o dvojicu bez detí, mesačne by sa mohla zvýšiť dávka v hmotnej núdzi o 5,6 eura na 155,90 eura. V prípade dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi je to nárast o 8,3 eura na 233,20 eura mesačne. Pri jednotlivcovi s viac ako štyrmi deťmi je to zvýšenie o 8,9 eura na sumu 249,10 eura mesačne. Dvojica s viac ako štyrmi deťmi by si mohla mesačne prilepšiť o 11,2 eura na 314,40 eura.

Ďalej by sa mohli upraviť aj sumy ochranného príspevku z 88,40 eura na 91,70 eura mesačne. Od budúceho roka by mohla byť suma aktivačného príspevku na úrovni 183,30 eura mesačne, ak má člen domácnosti príjem zo závislej činnosti dohodnutý najmenej vo výške minimálnej mzdy. V prípade, že sa zúčastňuje na vzdelávaní, tak by mohla byť táto suma 137,50 eura mesačne. Ak sa zúčastňuje na menších obecných službách, tak pôjde o 91,70 eura. Príspevok na nezaopatrené dieťa by sa mohol zvýšiť z 24,20 eura na 25,10 eura a príspevok na bývanie z 97 eur na 100,60 eura, ak ide o domácnosť s jedným členom.

Zdroj: Info.sk, TASR
