Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
Bratislava

Andrej Babiš: Všetko ide podľa plánu, prezident sa vyjadrí ohľadom poverenia

  • DNES - 11:22
  • Praha
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po pondelkovej schôdzke s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade avizoval, že Pavel sa ešte v pondelok vyjadrí k tomu, koho poverí zostavením novej českej vlády.

Babiš prezidenta podľa svojich slov podrobne informoval o programových prioritách vznikajúcej vlády, ktoré s týkajú zahraničnej politiky a Pavel bol s nimi podľa neho spokojný. Po schôdzke to povedal novinárom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Všetko funguje podľa plánu. S pánom prezidentom sme sa dohodli, že keď dokončíme rokovania a programové vyhlásenie vlády bude hotové, tak mu ho, samozrejme, dáme k dispozícii... Ohľadom konfliktu záujmov platí to, že keď to budem mať vyriešené, tak budem informovať pána prezidenta,“ povedal šéf ANO.

O personálnom obsadení vlády podľa jeho slov v pondelok s prezidentom nehovorili. „Dohodli sme sa, že keď zrealizujeme koaličnú zmluvu, programové vyhlásenie vlády a začneme rokovať o rozpočte v snemovni, tak keď už budeme mať hotovo, pôjdem za pánom prezidentom a navrhnem mu personálne obsadenie. A potom asi pán prezident bude chcieť s každým kandidátom hovoriť a potom sa uvidí, ako to všetko dopadne,“ avizoval ďalší postup Babiš.

Doplnil, že s potenciálnymi koaličnými partnermi - hnutím SPD a stranou Motoristi sebe - už hnutie ANO rokovalo o väčšine programu. Zostalo ešte niekoľko oblastí, na ktorých sa nezhodli a v nich budú hľadať zhodu tento týždeň v stredu. Potom svoje programové priority predstavia verejnosti. „Zostávajú tam dve alebo tri veci, na ktoré máme iný názor a musíme si ich ešte vysvetliť,“ dodal Babiš.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP