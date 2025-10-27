Andrej Babiš: Všetko ide podľa plánu, prezident sa vyjadrí ohľadom poverenia
- DNES - 11:22
- Praha
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po pondelkovej schôdzke s prezidentom ČR Petrom Pavlom na Pražskom hrade avizoval, že Pavel sa ešte v pondelok vyjadrí k tomu, koho poverí zostavením novej českej vlády.
Babiš prezidenta podľa svojich slov podrobne informoval o programových prioritách vznikajúcej vlády, ktoré s týkajú zahraničnej politiky a Pavel bol s nimi podľa neho spokojný. Po schôdzke to povedal novinárom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Všetko funguje podľa plánu. S pánom prezidentom sme sa dohodli, že keď dokončíme rokovania a programové vyhlásenie vlády bude hotové, tak mu ho, samozrejme, dáme k dispozícii... Ohľadom konfliktu záujmov platí to, že keď to budem mať vyriešené, tak budem informovať pána prezidenta,“ povedal šéf ANO.
O personálnom obsadení vlády podľa jeho slov v pondelok s prezidentom nehovorili. „Dohodli sme sa, že keď zrealizujeme koaličnú zmluvu, programové vyhlásenie vlády a začneme rokovať o rozpočte v snemovni, tak keď už budeme mať hotovo, pôjdem za pánom prezidentom a navrhnem mu personálne obsadenie. A potom asi pán prezident bude chcieť s každým kandidátom hovoriť a potom sa uvidí, ako to všetko dopadne,“ avizoval ďalší postup Babiš.
Doplnil, že s potenciálnymi koaličnými partnermi - hnutím SPD a stranou Motoristi sebe - už hnutie ANO rokovalo o väčšine programu. Zostalo ešte niekoľko oblastí, na ktorých sa nezhodli a v nich budú hľadať zhodu tento týždeň v stredu. Potom svoje programové priority predstavia verejnosti. „Zostávajú tam dve alebo tri veci, na ktoré máme iný názor a musíme si ich ešte vysvetliť,“ dodal Babiš.
Whitaker: USA očakávajú, že Maďarsko aj SR pripravia plán odstavenia ruskej ropy
Spojené štáty očakávajú, že krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn, vrátane Maďarska, Slovenska či Turecka, vypracujú a implementujú plán pre postupné postupne odstrihnutie sa od ruských dodávok energie.
Rubio: Sobotňajší útok Izraela na údajného džihádistu v Gaze nenarušil prímerie
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty nepovažujú sobotňajší útok Izraela na člena militantnej skupiny Palestínsky islamský džihád v Pásme Gazy za porušenie prímeria.
Trump sa chce stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád“ stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas súčasnej cesty po Ázii, ak by s tým líder KĽDR súhlasil.
Trump považuje oznámenie o teste novej ruskej rakety za nevhodné
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o úspešnom teste medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik „nebolo vhodné“.