Pri poruche vozidla na diaľnici platia štyri základné pravidlá
Pri poruche vozidla na diaľnici, kde nie sú odstavné pruhy, alebo pri inej núdzovej situácii platia štyri základné pravidlá.
Potrebné je zachovať rozvahu, obliecť si reflexnú vestu, dostať sa do bezpečia, čiže za zvodidlá a ihneď zavolať Diaľničnú patrolu. Disponuje výraznou signalizáciou, ktorá odstavenému vozidlu poskytne bezpečný zákryt na riešenie problému a zároveň varuje ostatných motoristov pred potenciálnou prekážkou. Odporúča sa mať aj dostatok pohonných látok. Pre TASR to uviedla mediálna komunikácia NDS.
„V prvom rade treba chrániť seba a posádku vozidla. Pokiaľ je to možné, vozidlo treba zatiahnuť čo najbližšie ku krajnici. Keďže popri dverách šoféra jazdia vozidlá vysokou rýchlosťou, bezpečnejšie je vystúpiť zo strany spolujazdca,“ zdôrazňuje NDS s tým, že čo najrýchlejšie treba dostať za zvodidlá aj tých členov posádky, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, teda dieťa z autosedačky či seniora. Ostať v aute len pre zachovanie komfortu sa neodporúča.
Vodič by mal maž vždy po ruke reflexné prvky - ako na oblečenie, tak pomôcky potrebné na vyznačenie prekážky, aby varoval ostatných a ochránil svoje auto pred nárazom. Netreba zabúdať ani na výstražné svetlá, tzv. blikačky. Následne sa treba čo najskôr dostať za zvodidlá, kde je najbezpečnejšie miesto. Zdržiavať sa v blízkosti živej premávky sa motoristom neodporúča.
„Treba si uvedomiť, že po diaľnici jazdia vozidlá aj rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu. Preto reakčný čas motoristov môže byť skrátený a nemusia si v dostatočnom predstihu všimnúť prekážku, pokiaľ nie je poriadne označená,“ pripomína NDS.
Alfou a omegou je zároveň čo najrýchlejšie privolanie Diaľničnej patroly. Od tohto roka sú tieto vozidlá zaradené medzi autá s prednostným právom jazdy - majú modré majáky, čo urýchľuje príchod posádky. V prípade dopravnej nehody NDS žiada vodičov o dodržiavanie pravidla vytvorenia záchranárskej uličky. „Často totiž ide o vzácne sekundy, kedy bezpečný zákryt dokáže niekomu zachrániť život,“ podotýka NDS.
Jednou z prvých otázok operátorov na linke Diaľničnej patroly bude lokalita. Ideálne je, ak si motorista všimol posledný kilometrovník popri ceste, teda tabuľku s presnou polohou. Číslo zobrazené na nej pomôže patrole presne lokalizovať polohu odstaveného vozidla. Motorista ale môže byť v takejto situácii v strese, preto postačí, keď si spomenie, popri ktorom meste naposledy prešiel, a ktorým smerom má namierené.
Diaľničná patrola je bezplatnou službou NDS a funguje 15 rokov. Posádky sú motoristom k dispozícii naprieč celým Slovenskom, a to nepretržite.
Od začiatku roka zasahovala Diaľničná patrola takmer 17.000-krát. Najčastejšie pomáha vytvorením bezpečného zákrytu, motoristi majú najčastejšie problém s poruchou motora či s defektom. Patrola tento rok zasahovala aj takmer 2000-krát pri odstraňovaní prekážok spôsobených dopravnými nehodami a takmer 15.000-krát odstraňovala predmety z diaľnice. Vozidlá sú však v pohybe, aj keď nepomáhajú pri žiadnej kritickej situácii na diaľnici. Kontrolujú napríklad úseky diaľnic, čistia a kontrolujú odpočívadlá či stav zvislého dopravného značenia.
SHMÚ: Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách
Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách.
Šimečka: Fico sa bude tváriť ako etalón morálky, ale zarába na hazarde
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa bude tváriť, že je etalón morálky, ale zarába na hazarde a zbraniach.
Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o hazarde
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách.
Pri nehode zahynul vodič, náhle prešiel do protismeru
Pri dopravnej nehode v obci Geča v okrese Košice - okolie zahynul vodič osobného auta, ktorý pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície prešiel do protismeru.