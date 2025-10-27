  • Články
Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
Bratislava

Trump sa chce stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom

  • DNES - 9:10
  • Washington
Trump sa chce stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád“ stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas súčasnej cesty po Ázii, ak by s tým líder KĽDR súhlasil.

Veľmi rád by som sa s ním stretol. Ak by mal záujem,“ citovala Trumpa japonská agentúra Kyodo. Šéf Bieleho domu to novinárom povedal na palube prezidentského špeciálu Air Force One počas letu do Tokia.

Americký prezident je v súčasnosti v Ázii v rámci prvej návštevy tohto regiónu v jeho druhom funkčnom období. V pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska a Južnú Kóreu navštívi v dňoch 29. až 30. októbra v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), uvádza Jonhap.

Zdroj: Info.sk, TASR
