Trump sa chce stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom
- DNES - 9:10
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád“ stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas súčasnej cesty po Ázii, ak by s tým líder KĽDR súhlasil.
„Veľmi rád by som sa s ním stretol. Ak by mal záujem,“ citovala Trumpa japonská agentúra Kyodo. Šéf Bieleho domu to novinárom povedal na palube prezidentského špeciálu Air Force One počas letu do Tokia.
Americký prezident je v súčasnosti v Ázii v rámci prvej návštevy tohto regiónu v jeho druhom funkčnom období. V pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska a Južnú Kóreu navštívi v dňoch 29. až 30. októbra v rámci summitu organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), uvádza Jonhap.
Trump považuje oznámenie o teste novej ruskej rakety za nevhodné
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o úspešnom teste medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik „nebolo vhodné“.
Biden vyzýva Američanov, aby nepodľahli útokom na slobodu prejavu
Bývalý prezident Spojených štátov Joe Biden nazval súčasnosť „temnými dňami“.
Trump zablahoželal Mileiovi k volebnému víťazstvu; vraj odvádza dobrú prácu
Americký prezident Donald Trump v pondelok zablahoželal svojmu argentínskemu spojencovi, prezidentovi Javierovi Mileiovi, k presvedčivému víťazstvu jeho strany vo voľbách do argentínskeho Kongresu.
Netanjahu: Izrael rozhodne o členoch medzinárodných síl v Pásme Gazy
Izrael sám rozhodne o tom, kedy zaútočí na svojich nepriateľov a ktoré krajiny sa môžu pripojiť k medzinárodným mierovým silám v Pásme Gazy, ktoré sú súčasťou plánu Donalda Trumpa na ukončenie vojny.