Trump považuje oznámenie o teste novej ruskej rakety za nevhodné
- DNES - 8:33
- Kuala Lumpur/Tokio
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o úspešnom teste medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik (Víchrovník) „nebolo vhodné“.
„Mal by ukončiť vojnu (na Ukrajine). Vojna, ktorá mala trvať týždeň, sa teraz blíži k štvrtému roku. To by mal robiť namiesto testovania rakiet,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Putin v nedeľu oznámil úspešný test medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. Podľa jeho slov má raketa „neobmedzený dosah“.
Náčelník ruského generálne štábu Valerij Gerasimov uviedol, že strela bola otestovaná 21. októbra, preletela 14.000 kilometrov a vo vzduchu bola približne 15 hodín. Burevestnik podľa neho letel na jadrový pohon a šéf ruskej armády tvrdí, že ho nedokážu zostreliť žiadne systémy protivzdušnej obrany.
Agentúra Reuters pripomína, že Trump pred návratom do Bieleho domu v januári sľuboval, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí. Sprostredkované rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou však napriek jeho snahám nenapredujú.
Trump sa chce stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by sa „veľmi rád“ stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom počas súčasnej cesty po Ázii, ak by s tým líder KĽDR súhlasil.
Biden vyzýva Američanov, aby nepodľahli útokom na slobodu prejavu
Bývalý prezident Spojených štátov Joe Biden nazval súčasnosť „temnými dňami“.
Trump zablahoželal Mileiovi k volebnému víťazstvu; vraj odvádza dobrú prácu
Americký prezident Donald Trump v pondelok zablahoželal svojmu argentínskemu spojencovi, prezidentovi Javierovi Mileiovi, k presvedčivému víťazstvu jeho strany vo voľbách do argentínskeho Kongresu.
Netanjahu: Izrael rozhodne o členoch medzinárodných síl v Pásme Gazy
Izrael sám rozhodne o tom, kedy zaútočí na svojich nepriateľov a ktoré krajiny sa môžu pripojiť k medzinárodným mierovým silám v Pásme Gazy, ktoré sú súčasťou plánu Donalda Trumpa na ukončenie vojny.