Trump považuje oznámenie o teste novej ruskej rakety za nevhodné

Trump považuje oznámenie o teste novej ruskej rakety za nevhodné

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o úspešnom teste medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik (Víchrovník) „nebolo vhodné“.

Mal by ukončiť vojnu (na Ukrajine). Vojna, ktorá mala trvať týždeň, sa teraz blíži k štvrtému roku. To by mal robiť namiesto testovania rakiet,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.

Putin v nedeľu oznámil úspešný test medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik, ktorá je schopná niesť jadrové hlavice. Podľa jeho slov má raketa „neobmedzený dosah“.

Náčelník ruského generálne štábu Valerij Gerasimov uviedol, že strela bola otestovaná 21. októbra, preletela 14.000 kilometrov a vo vzduchu bola približne 15 hodín. Burevestnik podľa neho letel na jadrový pohon a šéf ruskej armády tvrdí, že ho nedokážu zostreliť žiadne systémy protivzdušnej obrany.

Agentúra Reuters pripomína, že Trump pred návratom do Bieleho domu v januári sľuboval, že vojnu na Ukrajine rýchlo ukončí. Sprostredkované rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou však napriek jeho snahám nenapredujú.

Zdroj: Info.sk, TASR
