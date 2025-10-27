  • Články
Bratislava

SHMÚ: Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách

  • DNES - 8:12
  • Bratislava
SHMÚ: Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách

Na severe Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách.

V okresoch Poprad a Tvrdošín treba s vetrom počítať aj mimo nich. V ranných hodinách sa na východe krajiny môže tiež objaviť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách vyhlásili meteorológovia takmer v celom Žilinskom kraji i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Do platnosti vstúpia o 12.00 h. Predbežne by mali platiť až do stredy (29. 10.), no od pondelkového večera sú zredukované na prvý stupeň.

Vietor by na horách podľa SHMÚ mohol v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil ústav.

V okresoch Poprad a Tvrdošín si na vietor treba dať pozor nielen na horách. Výstrahy prvého stupňa platia od 13.00 h do 19.00 h. Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Okrem toho treba v pondelok ráno na východe Slovenska počítať aj s hmlou. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Prešovský a Košický kraj s výnimkou okresu Poprad. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
