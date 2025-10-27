  • Články
Pondelok, 27.10.2025Meniny má Sabína
Bratislava

Trump zablahoželal Mileiovi k volebnému víťazstvu; vraj odvádza dobrú prácu

  • DNES - 6:52
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok zablahoželal svojmu argentínskemu spojencovi, prezidentovi Javierovi Mileiovi, k presvedčivému víťazstvu jeho strany vo voľbách do argentínskeho Kongresu.

Gratulujem prezidentovi Javierovi Mileiovi k jeho drvivému víťazstvu v Argentíne. Odvádza skvelú prácu! Našu dôveru v neho potvrdil argentínsky ľud,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social počas cesty po Ázii.

Milei označil víťazstvo svojej strany vo voľbách za „zlomový bod“ pre krajinu a sľúbil, že bude pokračovať vo svojom reformnom programe.

Dnes sme dosiahli zlomový bod, dnes sa začína budovanie veľkej Argentíny,“ povedal svojim priaznivcom na víťaznom večierku v Buenos Aires po tom, čo jeho strana získala viac ako 40 percent hlasov odovzdaných voličmi členom Kongresu.

Z predbežných neúplných výsledkov sčítania hlasov vyplýva, že Mileiovu stranu Sloboda napreduje (La Libertad Avanza - LLA) vo voľbách do dolnej komory Kongresu na celoštátnej úrovni podporilo 40,84 percenta voličov. Ľavicovo-centristický perónistický opozičný blok Vlastenecká sila (Fuerza Patria - FP) získal 24,5 percenta hlasov.

Televízia CNN informovala, že LLA ovládla aj šesť z ôsmich provincií, kde sa konali voľby na tretinu miest v Senáte.

Voliči vo voľbách rozhodovali o obsadení polovice kresiel v Poslaneckej snemovni a tretiny kresiel v hornej komore argentínskeho parlamentu - Senáte.

V týchto voľbách sa rozhodovalo o tom, či Milei vstúpi do druhej polovice svojho funkčného obdobia posilnený alebo oslabený: mali preveriť podporu jeho reforiem voľného trhu a prísnych úsporných opatrení.

Pred voľbami Argentína zaznamenala masívny výpredaj národnej meny – pesa, čo prinútilo Mileia požiadať o pomoc USA. Washington prisľúbil bezprecedentný balík pomoci vo výške 40 miliárd dolárov, pričom však prezident Donald Trump varoval Argentínčanov, že nebude „veľkorysý“, ak výsledok volieb nebude pre Mileia priaznivý.

Zdroj: Info.sk, TASR
