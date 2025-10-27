  • Články
Netanjahu: Izrael rozhodne o členoch medzinárodných síl v Pásme Gazy

Izrael sám rozhodne o tom, kedy zaútočí na svojich nepriateľov a ktoré krajiny sa môžu pripojiť k medzinárodným mierovým silám v Pásme Gazy, ktoré sú súčasťou plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v tejto palestínskej enkláve. Na nedeľňajšom zasadnutí kabinetu to povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informovali agentúry AFP a Reuters.

Máme kontrolu nad našou bezpečnosťou a čo sa týka medzinárodných síl tiež sme jasne dali najavo, že Izrael určí, ktoré sily sú pre nás neprijateľné,“ uviedol Netanjahu. Dodal, že tento postoj je prijateľný aj pre USA, čo vyplýva z vyjadrení ich predstaviteľov v posledných dňoch.

Zároveň zdôraznil, že Izrael je nezávislá krajina. Americká vláda ho nekontroluje a nediktuje mu jeho bezpečnostnú politiku.

Izrael je suverénny štát. Spojené štáty sú suverénny štát. Náš vzťah je partnerský,“ konštatoval Netanjahu.

Zatiaľ nie je jasné, či budú arabské alebo iné štáty ochotné vyslať jednotky do plánovaných mierových síl. Vláda USA vylúčila vyslanie amerických vojakov do Pásma Gazy, rokovala však o tom s Egyptom, Indonéziou, Spojenými arabskými emirátmi, Egyptom, Katarom, Tureckom a Azerbajdžanom.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas piatkovej návštevy Izraela povedal, že medzinárodné sily musia pozostávať z krajín, s ktorými Izrael súhlasí. Netanjahu minulý týždeň naznačil, že bude proti účasti Turecka v mierových silách, k čomu sa Rubio bezprostredne nevyjadril.

Zdroj: Info.sk, TASR
