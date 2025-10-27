Netanjahu: Izrael rozhodne o členoch medzinárodných síl v Pásme Gazy
- DNES - 5:42
- Jeruzalem
Izrael sám rozhodne o tom, kedy zaútočí na svojich nepriateľov a ktoré krajiny sa môžu pripojiť k medzinárodným mierovým silám v Pásme Gazy, ktoré sú súčasťou plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v tejto palestínskej enkláve. Na nedeľňajšom zasadnutí kabinetu to povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informovali agentúry AFP a Reuters.
„Máme kontrolu nad našou bezpečnosťou a čo sa týka medzinárodných síl tiež sme jasne dali najavo, že Izrael určí, ktoré sily sú pre nás neprijateľné,“ uviedol Netanjahu. Dodal, že tento postoj je prijateľný aj pre USA, čo vyplýva z vyjadrení ich predstaviteľov v posledných dňoch.
Zároveň zdôraznil, že Izrael je nezávislá krajina. Americká vláda ho nekontroluje a nediktuje mu jeho bezpečnostnú politiku.
„Izrael je suverénny štát. Spojené štáty sú suverénny štát. Náš vzťah je partnerský,“ konštatoval Netanjahu.
Zatiaľ nie je jasné, či budú arabské alebo iné štáty ochotné vyslať jednotky do plánovaných mierových síl. Vláda USA vylúčila vyslanie amerických vojakov do Pásma Gazy, rokovala však o tom s Egyptom, Indonéziou, Spojenými arabskými emirátmi, Egyptom, Katarom, Tureckom a Azerbajdžanom.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas piatkovej návštevy Izraela povedal, že medzinárodné sily musia pozostávať z krajín, s ktorými Izrael súhlasí. Netanjahu minulý týždeň naznačil, že bude proti účasti Turecka v mierových silách, k čomu sa Rubio bezprostredne nevyjadril.
Grécky súd vzal do väzby vodcov skupiny podozrivej z podvodov s agrodotáciami
Údajných vodcov zločineckej skupiny zadržaných v Grécku v súvislosti s podvodom s agrodotáciami EÚ vzali cez víkend do väzby, informovali v nedeľu grécke štátne médiá.
Trump v rámci svojho ázijského turné odcestoval z Malajzie do Japonska
Americký prezident Donald Trump v pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska, ktoré je druhou zastávkou jeho ázijského turné. To by sa malo zavŕšiť stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Po smrti muža, ktorého údajne napadol Róm, podali v Slovinsku demisiu 2 ministri
Slovinský minister vnútra Boštjan Poklukar a ministerka spravodlivosti Andreja Katičová podali v nedeľu demisiu deň po tom, ako v meste Novo Mesto zahynul muž, ktorého údajne napadol člen rómskej komunity.
Pri streľbe na Lincolnovej univerzite zahynula 1 osoba, 6 utrpelo zranenia
Pri streľbe počas slávností výročného zrazu absolventov na Lincolnovej univerzite v americkom štáte Pensylvánia zahynula jedna osoba a ďalších šesť utrpelo zranenia.