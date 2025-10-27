Grécky súd vzal do väzby vodcov skupiny podozrivej z podvodov s agrodotáciami
- DNES - 5:22
- Atény
Údajných vodcov zločineckej skupiny zadržaných v Grécku v súvislosti s podvodom s agrodotáciami EÚ vzali cez víkend do väzby, informovali v nedeľu grécke štátne médiá.
Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že grécka polícia v stredu zadržala 37 osôb podozrivých z podvodu s dotáciami EÚ určenými pre poľnohospodárov. Súdy počas víkendu rozhodli, že ôsmi zo zadržaných - údajní vodcovia zločineckej skupiny - budú stíhaní väzobne.
Tento prípad dostal vládu premiéra Kyriakosa Mitsotakisa pod veľký tlak, lebo väčšina údajne podvodných dotácií smerovala na Krétu – baštu jeho rodiny.
„Neustúpime, nech už to bude politicky čokoľvek,“ povedal Mitsotakis v nedeľu o vyšetrovaní a sľúbil, že vinníci budú potrestaní. Poukázal však súčasne aj na to, že podvod, ktorého objem grécke úrady odhadujú na najmenej 23 miliónov eur, sa začal v roku 2016 – tri roky pred tým, ako sa dostal k moci.
Obvinenia, ktorým čelia podozriví, zahŕňajú členstvo v zločineckej organizácii, podvod, získavanie falošných osvedčení a pranie špinavých peňazí z trestnej činnosti. V prípade odsúdenia obvineným hrozí trest odňatia slobody až na 20 rokov.
Európska prokuratúra (EPPO) označila tento prípad za „rozsiahly podvod s financovaním poľnohospodárstva“ a dodala, že väčšina podozrivých zrejme nemá žiadnu spojitosť s agrosektorom.
V snahe zakryť nezákonný pôvod získaných prostriedkov podozriví pravdepodobne vystavili fiktívne faktúry, previedli finančné prostriedky cez viacero bankových účtov a zmiešali ich s legitímnymi príjmami, uviedla EPPO vo svojom vyhlásení.
Medzi vyšetrovanými prípadmi sú napríklad deklarované pasienky na mieste archeologických nálezísk, olivovníky na vojenskom letisku a banánové plantáže na vrchu Olymp.
