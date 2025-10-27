  • Články
Trump v rámci svojho ázijského turné odcestoval z Malajzie do Japonska

  • DNES - 5:01
  • Kuala Lumpur
Americký prezident Donald Trump v pondelok odcestoval z Malajzie do Japonska, ktoré je druhou zastávkou jeho ázijského turné. To by sa malo zavŕšiť stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Lietadlo Air Force One odletelo z medzinárodného letiska v Kuala Lumpure do Tokia približne o 10:10 h miestneho času (03:10 h SEČ). S novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou sa Trump stretne v utorok. Neskôr počas týždňa ho čakajú rokovania so Si Ťin-pchingom a možné je aj stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

Do Malajzie Trump pricestoval v nedeľu ráno, zúčastnil sa na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a bol svedkom podpisu dohody o prímerí medzi Thajskom a Kambodžou, ktorú pomáhal sprostredkovať.

Okrem toho Trump podpísal aj sériu dohôd o obchode a kritických nerastoch s tromi krajinami juhovýchodnej Ázie:

s Thajskom, Malajziou a Kambodžou. K podpisu týchto dokumentov došlo v situácii, keď sa Washington snaží riešiť obchodné nerovnováhy a diverzifikovať dodávateľské reťazce, pretože Čína vývoz vzácnych zemín obmedzuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
