Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o hazarde
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách. Na nedeľnej tlačovej konferencii to uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko-Za ľudí Michal Šipoš.
„Momentálne je Pellegrini ticho, nikto nevie, kde ten človek je a my ho vyzývame, aby nepodpísal tento hanebný zákon, ktorý len rozprestrel červený koberec hazardu na Slovensku,“ povedal Šipoš. Myslí si, že schválenie novely v parlamente bol „obchod“ medzi koaličnými partnermi výmenou za podporu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Parlament vo štvrtok (23. 10.) večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa ministerstva cestovného ruchu a športu, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.
Šimečka: Fico sa bude tváriť ako etalón morálky, ale zarába na hazarde
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa bude tváriť, že je etalón morálky, ale zarába na hazarde a zbraniach.
Pri nehode zahynul vodič, náhle prešiel do protismeru
Pri dopravnej nehode v obci Geča v okrese Košice - okolie zahynul vodič osobného auta, ktorý pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície prešiel do protismeru.
SHMÚ: Najmä na severe Slovenska budú platiť výstrahy pred vetrom na horách
Najmä na severe Slovenska budú platiť v nedeľu večer výstrahy pred vetrom na horách.
Michal Šimečka si vie predstaviť spoluprácu so SaS, KDH a Demokratmi
Líder opozičného PS Michal Šimečka si myslí, že jeho hnutie, SaS, KDH a Demokrati by do budúcna mohli byť alternatívou súčasnej vláde. Vyplýva to z jeho vyjadrení v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.