Pri nehode zahynul vodič, náhle prešiel do protismeru
Pri dopravnej nehode v obci Geča v okrese Košice - okolie zahynul vodič osobného auta, ktorý pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície prešiel do protismeru.
Prednou časťou auta pritom narazil do oprotiidúceho vozidla, ktoré šoférovala vodička s dvomi malými deťmi. Informovala o tom v nedeľu košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vodička ani deti neutrpeli žiadne zranenia a dychová skúška bola negatívna. Vodič druhého vozidla na mieste podľahol svojim zraneniam,“ uviedla polícia.
Presnú príčinu a okolnosti nehody určí výsledok nariadenej súdnolekárskej pitvy.
Šimečka: Fico sa bude tváriť ako etalón morálky, ale zarába na hazarde
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa bude tváriť, že je etalón morálky, ale zarába na hazarde a zbraniach.
Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona o hazarde
Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách.
SHMÚ: Najmä na severe Slovenska budú platiť výstrahy pred vetrom na horách
Najmä na severe Slovenska budú platiť v nedeľu večer výstrahy pred vetrom na horách.
Michal Šimečka si vie predstaviť spoluprácu so SaS, KDH a Demokratmi
Líder opozičného PS Michal Šimečka si myslí, že jeho hnutie, SaS, KDH a Demokrati by do budúcna mohli byť alternatívou súčasnej vláde. Vyplýva to z jeho vyjadrení v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.