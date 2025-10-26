  • Články
Pri streľbe na Lincolnovej univerzite zahynula 1 osoba, 6 utrpelo zranenia

  • DNES - 15:03
  • Washington
Pri streľbe počas slávností výročného zrazu absolventov na Lincolnovej univerzite v americkom štáte Pensylvánia zahynula jedna osoba a ďalších šesť utrpelo zranenia.

Polícii sa podarilo zadržať jednu osobu so strelnou zbraňou a úrady momentálne zisťujú, či bolo strelcov viac. Christopher de Barrena-Sarobe, prokurátor pensylvánskeho okresu Chester County, však v nedeľu ráno počas tlačovej konferencie uviedol, že kampusu v súčasnosti nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.

Úrady uvádzajú, že k streľbe došlo v sobotu okolo 21.30 h miestneho času (nedeľa 2.30 h SELČ) pred budovou Medzinárodného kultúrneho centra, kde stáli stany a stoly určené na posedenie po futbalovom zápase, ktorý sa predtým konal. Úrady nezverejnili bližšie podrobnosti o obeti ani o zranených.

Prokurátor vyzval všetkých, ktorí majú video z miesta činu alebo iné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, aby kontaktovali FBI.

Vyšetrovanie vedú detektívi z okresu Chester County s podporou štátnej polície a Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI).

Lincolnova univerzita ako prvá v Spojených štátoch udeľovala tituly aj černochom.

Zdroj: Info.sk, TASR
