SHMÚ: Najmä na severe Slovenska budú platiť výstrahy pred vetrom na horách

Nedeľa, 26.10.2025
14°Bratislava

  • DNES - 15:04
  • Bratislava
Najmä na severe Slovenska budú platiť v nedeľu večer výstrahy pred vetrom na horách.

Vydané sú od 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstrahy platia vo väčšine Žilinského kraja, rovnako v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

Zdroj: Info.sk, TASR
