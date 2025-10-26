SHMÚ: Najmä na severe Slovenska budú platiť výstrahy pred vetrom na horách
Najmä na severe Slovenska budú platiť v nedeľu večer výstrahy pred vetrom na horách.
Vydané sú od 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstrahy platia vo väčšine Žilinského kraja, rovnako v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
