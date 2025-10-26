  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 26.10.2025Meniny má Demeter
14°Bratislava

ANO a SPD tvrdia, že do programu presadili väčšinu svojich sľubov

  • DNES - 14:54
  • Praha
ANO a SPD tvrdia, že do programu presadili väčšinu svojich sľubov

Strany vznikajúcej koalície v ČR ANO a SPD presadili do programového vyhlásenia budúcej vlády s hnutím Motoristi drvivú väčšinu svojich predvolebných sľubov.

V diskusnej relácii televízie CNN Prima News to vyhlásila podpredsedníčka ANO Alena Schillerová a predseda SPD Tomio Okamura. Líder ANO a pravdepodobný budúci premiér Andrej Babiš bude v pondelok o základných tézach programu informovať prezidenta Petra Pavla.

Viedli sme korektné rokovania. Išlo o slušnú, vecnú a odbornú debatu. Vo veľa veciach sme sa zhodovali. Ide o výsledok akéhosi kompromisu. Za hnutie ANO som spokojná,“ uviedla Schillerová. „Vychádzame spolu dobre,“ zhodnotil Okamura, ktorý odhadol programovú zhodu medzi ANO a SPD na 95 percent. O ucelenej verzii programu ešte bude diskutovať vedenie jednotlivých strán. Motoristi svoju spokojnosť s vyjednávaním o programe vyjadrili už predtým.

Schillerová deklarovala, že vystúpenie z EÚ a NATO, rovnako ako referendum o týchto otázkach, je vylúčené. Takýto krok pred voľbami presadzovalo hnutie SPD. „Je nám to ľúto, ale taká je politická realita. SPD má iba 15 poslancov,“ reagoval na postoj ANO k referendu Okamura.

ANO, SPD a Motoristi sa už 10. októbra dohodli na rozdelení vládnych postov. Hnutiu ANO pripadne deväť vládnych kresiel, SPD bude mať troch ministrov a pozíciu predsedu Poslaneckej snemovne. Motoristi obsadia tri rezorty vrátane nového ministerstva športu, prevencie a zdravia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kremeľ: Putin oceňuje Trumpovu snahu ukončiť konflikt na Ukrajine

Kremeľ: Putin oceňuje Trumpovu snahu ukončiť konflikt na Ukrajine

DNES - 14:42Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin rozhodne oceňuje úprimnú snahu prezidenta USA Donalda Trumpa vyriešiť konflikt na Ukrajine, ale nedá sa to dosiahnuť „zo dňa na deň“.

Putin: Rusko úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu strelu Burevestnik

Putin: Rusko úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu strelu Burevestnik

DNES - 10:20Zahraničné

Rusko podľa prezidenta krajiny Vladimira Putina úspešne otestovalo medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu Burevestnik (Víchrovník) schopnú niesť jadrové hlavice.

Lídri Kambodže a Thajska podpísali dohodu o prímerí, svedkom bol aj Trump

Lídri Kambodže a Thajska podpísali dohodu o prímerí, svedkom bol aj Trump

DNES - 6:50Zahraničné

Kambodžský premiér Hun Manet a thajský premiér Anutin Čánvirakul v malajzijskom Kuala Lumpure v nedeľu podpísali dohodu o prímerí.

Trump po príchode do Malajzie podpíše mierovú dohodu medzi Thajskom a Kambodžou

Trump po príchode do Malajzie podpíše mierovú dohodu medzi Thajskom a Kambodžou

DNES - 5:52Zahraničné

Americký prezident Donald Trump oznámil, že bezprostredne po príchode do Malajzie sa zúčastní na podpise mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou.

Vosveteit.sk
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súboryTvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídamiČína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Dôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkýchDôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkých
Internet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabiloInternet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabilo
Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich čreváchPrečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“, ktorá zmení celú spoločnosťŠéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“, ktorá zmení celú spoločnosť
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedciTvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP