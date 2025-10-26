ANO a SPD tvrdia, že do programu presadili väčšinu svojich sľubov
- DNES - 14:54
- Praha
Strany vznikajúcej koalície v ČR ANO a SPD presadili do programového vyhlásenia budúcej vlády s hnutím Motoristi drvivú väčšinu svojich predvolebných sľubov.
V diskusnej relácii televízie CNN Prima News to vyhlásila podpredsedníčka ANO Alena Schillerová a predseda SPD Tomio Okamura. Líder ANO a pravdepodobný budúci premiér Andrej Babiš bude v pondelok o základných tézach programu informovať prezidenta Petra Pavla.
„Viedli sme korektné rokovania. Išlo o slušnú, vecnú a odbornú debatu. Vo veľa veciach sme sa zhodovali. Ide o výsledok akéhosi kompromisu. Za hnutie ANO som spokojná,“ uviedla Schillerová. „Vychádzame spolu dobre,“ zhodnotil Okamura, ktorý odhadol programovú zhodu medzi ANO a SPD na 95 percent. O ucelenej verzii programu ešte bude diskutovať vedenie jednotlivých strán. Motoristi svoju spokojnosť s vyjednávaním o programe vyjadrili už predtým.
Schillerová deklarovala, že vystúpenie z EÚ a NATO, rovnako ako referendum o týchto otázkach, je vylúčené. Takýto krok pred voľbami presadzovalo hnutie SPD. „Je nám to ľúto, ale taká je politická realita. SPD má iba 15 poslancov,“ reagoval na postoj ANO k referendu Okamura.
ANO, SPD a Motoristi sa už 10. októbra dohodli na rozdelení vládnych postov. Hnutiu ANO pripadne deväť vládnych kresiel, SPD bude mať troch ministrov a pozíciu predsedu Poslaneckej snemovne. Motoristi obsadia tri rezorty vrátane nového ministerstva športu, prevencie a zdravia.
