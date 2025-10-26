  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 26.10.2025Meniny má Demeter
14°Bratislava

Roman Michelko predpokladá, že prezident nepodpíše novelu zákona o hazarde

  • DNES - 14:47
  • Bratislava
Roman Michelko predpokladá, že prezident nepodpíše novelu zákona o hazarde

Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) predpokladá, že prezident SR Peter Pellegrini nepodpíše novelu zákona o hazardných hrách a vráti ju naspäť na prerokovanie do Národnej rady (NR) SR. SNS sa v takomto prípade nechce podieľať na prelomení veta prezidenta.

Opozičný poslanec Marián Čaučík (KDH) kritizoval novelu s tým, že bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní, pretože podľa neho niektorým kasínam majú už na budúci týždeň vypršať licencie. Politici to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike.

S najväčšou mierou pravdepodobnosti nepodporíme prelomenie veta prezidenta. Neviem, ako by sme vysvetľovali svojim voličom inak svoje hlasovanie. Čiže áno, ak to prezident vráti, SNS nebude medzi tými hlasmi, ktoré prelomia veto prezidenta,“ povedal Michelko. Zároveň zhodnotil, že z procesu tohto zákona nebolo možné vyčleniť samosprávy, preto bol schválený aj pozmeňujúci návrh, v rámci ktorého sa budú môcť mestá a obce vyjadriť v prípade predĺženia licencie pre kasíno.

Opozičná poslankyňa Beáta Jurík (PS) reagovala, že v parlamente bol totálny chaos okolo hlasovania o tejto novele. Zároveň kritizovala SNS, že ak mala výhrady voči zákonu, tak sa nemala zúčastniť na hlasovaní. Opozícia zároveň vyzvala prezidenta, aby nepodpísal tento zákon a vrátil ho do parlamentu. Rovnako koaličný poslanec Marián Kéry za Smer-SD vyčítal Michelkovi, že hlasovanie SNS pri tomto zákone si berie strana príliš osobne, a to z dôvodu zlých vzťahov medzi podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) a ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom (nezávislý).

Ďalšou témou debaty bolo neúspešné otvorenie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý). Michelko to komentoval, že na aktuálnej schôdzi parlamentu sa riešili oveľa dôležitejšie veci ako napríklad školské zákony, ktoré sú podstatnejšie ako odvolávanie predstaviteľov koalície.

My naozaj nemôžeme drahocenný rokovací čas nechávať na veci, ktoré majú absolútne jasný výsledok. Viem, že je to právo opozície, ale najprv musia byť nejaké priority. My si uvedomujeme, že tie odvolávačky budú. Bude spojená rozprava a necháme to možno týždeň a je vôľa do konca roka toto absolvovať a možno bude mimoriadna schôdza, ktorá nebude o ničom inom len o odvolávačkách,“ dodal Michelko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Mariána Kéry: Napriek tvrdej konsolidácii bol zachovaný sociálny štandard

Mariána Kéry: Napriek tvrdej konsolidácii bol zachovaný sociálny štandard

DNES - 14:53Ekonomické

Napriek tomu, že vláda musela robiť tvrdú konsolidáciu, tak podľa koaličného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) bol zachovaný sociálny štandard.

Leyenová: EÚ plánuje balík opatrení na zníženie závislosti od čínskych surovín

Leyenová: EÚ plánuje balík opatrení na zníženie závislosti od čínskych surovín

DNES - 12:35Ekonomické

Európska únia (EÚ) chce prostredníctvom komplexného balíka opatrení rýchlo znížiť svoju závislosť od dovozu surovín z Číny, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na konferencii v Berlíne.

Európska agentúra Scope znížila rating USA na AA- z AA

Európska agentúra Scope znížila rating USA na AA- z AA

DNES - 11:54Ekonomické

Európska ratingová agentúra Scope v piatok (24. 10.) zhoršila hodnotenie úverovej dôveryhodnosti Spojených štátov o jeden stupeň.

Matovič: Po dvoch rokoch je Slovensko zdevastované s vysokými deficitmi hospodárenia.

Matovič: Po dvoch rokoch je Slovensko zdevastované s vysokými deficitmi hospodárenia.

VČERA - 16:58Ekonomické

Uviedol to líder opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič na sobotňajšej tlačovej konferencii v rámci hodnotenia dvoch rokov vlády premiéra Roberta Fica.

Vosveteit.sk
Tvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súboryTvoje obľúbené pesničky sa môžu premeniť v nočnú moru! Nový zero-click útok zneužíva zdanlivo neškodné audio súbory
Čína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídamiČína postavila radar, ktorý „vidí“ až do Egypta. Zaznamenal záhadné plazmové bubliny nad pyramídami
Dôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkýchDôveroval radám od umelej inteligencie namiesto lekára. To, čo nasledovalo, je desivé varovanie pre nás všetkých
Internet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabiloInternet zomiera pred našimi očami. Spoluzakladateľ Redditu prezradil, čo ho podľa neho zabilo
Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich čreváchPrečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“, ktorá zmení celú spoločnosťŠéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“, ktorá zmení celú spoločnosť
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedciTvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP