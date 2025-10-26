  • Články
Kremeľ: Putin oceňuje Trumpovu snahu ukončiť konflikt na Ukrajine

Kremeľ: Putin oceňuje Trumpovu snahu ukončiť konflikt na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin rozhodne oceňuje úprimnú snahu prezidenta USA Donalda Trumpa vyriešiť konflikt na Ukrajine, ale nedá sa to dosiahnuť „zo dňa na deň“.

V nedeľu to v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje agentúra TASS.

Ako možno viete, úprimná snaha prezidenta Trumpa vyriešiť všetky konflikty, vrátane toho týkajúceho sa Ukrajiny, vyvoláva len pozitívne pocity a Putin o tom opakovane hovoril,“ povedal Peskov. „Niekedy je však takáto nadmerná rýchlosť v ostrom kontraste s realitou, pretože konflikt ako ten na Ukrajine má zložité základné príčiny a je tak komplexný, že ho nie je možné vyriešiť zo dňa na deň,“ vysvetlil.

Podľa hovorcu je tiež nesprávne hovoriť o zrušení avizovaného stretnutia medzi Trumpom a Putinom. Peskov tvrdí, že o termíne stretnutia sa zatiaľ nerozhodlo. Trump v sobotu vyhlásil, že nenaplánuje žiadne rozhovory s Putinom dovtedy, kým nebude jasné, že šéf Kremľa to myslí vážne s uzavretím dohody o ukončení vojny na Ukrajine.

Peskov sa tiež vyjadril k novým sankciám, ktoré v stredu Spojené štáty uvalili na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Tento krok zo strany Washingtonu podľa neho komplikuje obnovenie vzťahov medzi oboma krajinami.

Zdroj: Info.sk, TASR
