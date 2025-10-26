  • Články
Leyenová: EÚ plánuje balík opatrení na zníženie závislosti od čínskych surovín

  • DNES - 12:35
  • Berlín
Európska únia (EÚ) chce prostredníctvom komplexného balíka opatrení rýchlo znížiť svoju závislosť od dovozu surovín z Číny, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na konferencii v Berlíne.

Všetci vieme, aké dôležité sú vzácne zeminy pre náš priemysel, či už ide o automobily, polovodiče alebo vojenské vybavenie,“ povedala Leyenová na konferencii „Berlin Global Dialogue“.

Obmedzenia vývozu, ktoré nedávno oznámil Peking, ohrozujú stabilitu globálnych dodávateľských reťazcov. Očakáva sa, že to bude mať priamy vplyv na európske firmy. „V krátkodobom horizonte sa sústredíme na hľadanie riešení s našimi čínskymi partnermi, ale sme pripravení použiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme v prípade potreby mohli reagovať,“ poznamenala.

Zároveň sú potrebné štrukturálne odpovede na túto výzvu podobne ako v prípade opatrení, ktoré boli prijaté na nahradenie ruských dodávok energie, zdôraznila Leyenová. Jedným z nich je recyklácia s cieľom opätovného využitia cenných surovín.

Treba tiež zvýšiť investície do strategických projektov na výrobu a spracovanie dôležitých surovín v EÚ a urýchliť uzatváranie partnerských kontraktov so štátmi ako Ukrajina, Austrália, Kanada, Kazachstan, Uzbekistan, Čile a Grónsko.

Keďže medzinárodné prostredie sa radikálne zmenilo, EÚ už nemôže reagovať rovnakým tempom ako kedysi. „Či už ide o energiu, suroviny, obranu alebo digitálnu oblasť, Európa sa musí snažiť o nezávislosť a teraz je na to ten správny čas,“ uviedla šéfka EK.

Šéf rady riaditeľov Airbusu René Obermann si vyslúžil potlesk účastníkov konferencie, keď vyzval zhromaždených top manažérov, aby neukazovali prstom len na bruselských politikov alebo politikov vo svojej vlasti. „Ak my všetci v tejto miestnosti, ktorí sme vysoko privilegovaní, pretože máme dobré vzdelanie, sme finančne dobre zabezpečení atď., neprevezmeme iniciatívu a nepodporíme našich politických lídrov, tak sa to nestane,“ povedal v súvislosti s potrebnými zmenami.

Pre súčasné výzvy je podľa neho v stávke veľa. „Ako môžeme očakávať, že bežní ľudia, ktorí nie sú na tejto finančnej úrovni, nebudú voliť extrémistov, či už pravicových alebo ľavicových? Ako to môžeme očakávať, ak nemajú dobré vedenie a dobré vzory?,“ opýtal sa.

Zdroj: Info.sk, TASR
