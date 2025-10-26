Polícia zadržala muža podozrivého zo streľby v Trnave
Policajtom sa podarilo zadržať muža, ktorý mal v sobotu (25. 10.) strieľať v bývalom depe v Trnave. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Policajtom sa po prvotných opatreniach na mieste nepodarilo páchateľa zaistiť hneď. „Spolu s kolegami z Mestskej polície Trnava sa však prípadu intenzívne venovali a muža podozrivého zo včerajšej údajnej streľby sa tak nakoniec podarilo stotožniť a obmedziť na osobnej slobode,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, poverený policajt vec rieši v súvislosti s trestným činom nebezpečného vyhrážania. „Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ doplnila polícia.
Fico odmieta tvrdenia opozície o zlej kondícii Slovenska, odvoláva sa na rating
Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmieta tvrdenia opozície, že Slovensko je v zlej kondícii.
Dvojica poľských turistov zablúdila pod Mestskou horou, našli ich ráno
Dvojica poľských turistov zablúdila v sobotu (25. 10.) pod Mestskou horou v Nízkych Tatrách.
Pamätný deň SR - Deň černovskej tragédie je pripomenutím udalostí z roku 1907
Pred 118 rokmi pre vysviacku kostola v Černovej prišlo o život 15 ľudí, ktorí sa stali obeťami zásahu uhorských žandárov.
V domčeku v Bratislave našli popoludní mŕtveho muža
V záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži v Bratislave našli v sobotu popoludní mŕtve telo muža.