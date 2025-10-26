  • Články
Polícia zadržala muža podozrivého zo streľby v Trnave

  • DNES - 11:28
  • Trnava
Policajtom sa podarilo zadržať muža, ktorý mal v sobotu (25. 10.) strieľať v bývalom depe v Trnave. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Policajtom sa po prvotných opatreniach na mieste nepodarilo páchateľa zaistiť hneď. „Spolu s kolegami z Mestskej polície Trnava sa však prípadu intenzívne venovali a muža podozrivého zo včerajšej údajnej streľby sa tak nakoniec podarilo stotožniť a obmedziť na osobnej slobode,“ uviedla polícia.

Ako doplnila, poverený policajt vec rieši v súvislosti s trestným činom nebezpečného vyhrážania. „Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ doplnila polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Fico odmieta tvrdenia opozície o zlej kondícii Slovenska, odvoláva sa na rating

DNES - 11:02Domáce

Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmieta tvrdenia opozície, že Slovensko je v zlej kondícii.

Dvojica poľských turistov zablúdila pod Mestskou horou, našli ich ráno

DNES - 10:24Domáce

Dvojica poľských turistov zablúdila v sobotu (25. 10.) pod Mestskou horou v Nízkych Tatrách.

Pamätný deň SR - Deň černovskej tragédie je pripomenutím udalostí z roku 1907

DNES - 8:17Domáce

Pred 118 rokmi pre vysviacku kostola v Černovej prišlo o život 15 ľudí, ktorí sa stali obeťami zásahu uhorských žandárov.

V domčeku v Bratislave našli popoludní mŕtveho muža

VČERA - 20:37Domáce

V záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži v Bratislave našli v sobotu popoludní mŕtve telo muža.

