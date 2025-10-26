Dvojica poľských turistov zablúdila pod Mestskou horou, našli ich ráno
Dvojica poľských turistov zablúdila v sobotu (25. 10.) pod Mestskou horou v Nízkych Tatrách.
Mužom vo veku 45 a 48 rokov pomáhali horskí záchranári, našli ich v nedeľu v skorých ranných hodinách v strmom lesnom poraste v doline. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Turisti sa s ďalšími troma Poliakmi vybrali z útulne Ďurková k Rázcestiu nad sedlom Ďurkovej a pokračovať chceli až do Magurky. Za vrcholom Mestskej hory však v nepriaznivom počasí zišli z turistického chodníka a zablúdili. „Trom členom skupiny sa podarilo zostúpiť až ku chate Magurka, odkiaľ kontaktovali HZS s prosbou o pomoc pre zvyšných dvoch členov ich skupiny. Nevedeli uviesť, kde by sa mohli ich kolegovia nachádzať, vedeli však, že sú bez svetelného zdroja, zimného výstroja a s takmer vybitými telefónmi,“ priblížila HZS.
Mužom na pomoc odišli siedmi horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry - Jasná. O lokalizáciu mobilných telefónov požiadali políciu, keď sa podarilo s jedným z dvojice mužov telefonicky spojiť. Turista nevedel, kde sa nachádzajú, no podarilo sa od neho získať GPS koordináty, čo značne urýchlilo priebeh záchrannej akcie. Horskí záchranári mužov našli v strmom lesnom poraste v doline severne od vrcholu Mestskej hory. Oboch zateplili, poskytli im tekutiny a sprevádzali ich k terénnemu vozidlu HZS, s ktorým ich transportovali ku chate, kde boli ubytovaní. Záchrannú akciu ukončili skoro ráno.
Horskí záchranári upozorňujú návštevníkov hôr, že s príchodom jesene dochádza k rýchlemu stmievaniu a rýchlemu poklesu teplôt s výrazným rozdielom medzi dňom a nocou. „Aktuálne už vo vysokohorskom teréne pretrvávajú zimné podmienky, čomu je potrebné prispôsobiť výstroj aj výzbroj,“ zdôraznila HZS a turistov vyzvala, aby sledovali aktuálne podmienky, výstrahy a vývoj počasia pri plánovaní túry.
