Nedeľa, 26.10.2025
13°Bratislava

Putin: Rusko úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu strelu Burevestnik

  DNES - 10:20
  Moskva
Putin: Rusko úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu strelu Burevestnik

Rusko podľa prezidenta krajiny Vladimira Putina úspešne otestovalo medzikontinentálnu strelu s plochou dráhou letu Burevestnik (Víchrovník) schopnú niesť jadrové hlavice.

Putin to vyhlásil v nedeľu po návšteve jedného z veliteľstiev ruských síl pôsobiacich v bojoch na Ukrajine, kde sa stretol s náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS, Reuters AFP.

Gerasimov oznámil, že strela bola otestovaná 21. októbra, preletela 14.000 kilometrov a vo vzduchu bola približne 15 hodín. Burevestnik podľa neho letel na jadrový pohon a šéf ruskej armády tvrdí, že ho nedokážu zostreliť žiadne systémy protivzdušnej obrany.

Je to jedinečná zbraň, ktorú nikto iný na svete nemá,“ povedal Putin, podľa ktorého ma strela takmer neobmedzený dosah a je bezkonkurenčná. Armáde nariadil, aby začala budovať infraštruktúru potrebnú na jej nasadenie.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že „prezident sa spolu s náčelníkom generálneho štábu Gerasimovom zúčastnil na stretnutí s veliteľmi bojových skupín zapojených do špeciálnej vojenskej operácie“. Termín špeciálna vojenská operácia ruskí predstavitelia používajú na označenie celoplošnej invázie na Ukrajinu, ktorú Rusko spustilo vo februári 2022. Putin bol podľa Peskova plne informovaný o aktuálnej situácii na frontovej línii.

Ruský prezident veleniu armády prízvukoval, aby prijali opatrenia na minimalizovanie ľudských strát na bojisku, keďže bezpečnosť ruských vojakov je prioritou. Vyzval tiež na prijatie opatrení, ktoré umožnia ukrajinským vojakom dobrovoľne sa vzdať.

Zdroj: Info.sk, TASR
