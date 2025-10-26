  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 26.10.2025Meniny má Demeter
11°Bratislava

Pamätný deň SR - Deň černovskej tragédie je pripomenutím udalostí z roku 1907

  • DNES - 8:17
  • Ružomberok/Bratislava
Pamätný deň SR - Deň černovskej tragédie je pripomenutím udalostí z roku 1907

Pred 118 rokmi pre vysviacku kostola v Černovej prišlo o život 15 ľudí, ktorí sa stali obeťami zásahu uhorských žandárov.

Brutálny zásah voči slovenským katolíkom vyvolal ostré reakcie aj za hranicami vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Udalosť sa na základe rozhodnutia poslancov Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) z 20. októbra 1993 pripomína na Slovensku ako pamätný deň - Deň černovskej tragédie.

V Černovej, ktorá je v súčasnosti mestskou časťou Ružomberka, sa 27. októbra 1907 obyvatelia obce vzbúrili proti tomu, aby ich novopostavený kostol vysvätil iný kňaz ako Andrej Hlinka. Proti ich nesúhlasu sa úradmi nariadená vysviacka katolíckeho kostola skončila krviprelievaním, ktoré nastalo po tom, ako komando uhorských žandárov začalo do protestujúceho davu strieľať.

Kostol, o vysvätenie ktorého išlo, si obyvatelia Černovej postavili za pomoci peňažných zbierok. Na jeho vybudovanie prispel veľkou mierou z vlastných prostriedkov aj rímskokatolícky ružomberský kňaz, černovský rodák Andrej Hlinka (1864 - 1938). Základný kameň stavby posvätili 20. apríla 1906 a už na jeseň 1907 čakal na vysviacku dokončený kostol.

Obyvatelia Černovej chceli, aby novopostavený kostol vysvätil práve Hlinka. Toho však v tom období spišský biskup Alexander Párvy pre politické aktivity suspendoval, pozbavil fary a zakázal mu vykonávať kňazské povolanie. Aj preto chceli černovskí veriaci s vysviackou počkať, kým sa situácia okolo Hlinku nevyrieši. Cirkevná vrchnosť však rozhodla, že kostol vysvätí dekan Martin Pazúrik 27. októbra 1907.

Dedinčania sa proti rozhodnutiu vzbúrili, pričom došlo ku konfliktu medzi nimi a žandármi. Streľba žandárov do protestujúceho davu si vyžiadala 15 obetí, 12 ľudí bolo ťažko zranených a desiatky utrpeli ľahšie zranenia. V súdnom procese v marci 1908 odsúdili z organizovania nepokojov 40 mužov a žien na súhrnný trest 37 rokov väzenia.

Proti zásahu uhorských žandárov protestovali viaceré významné osobnosti v zahraničí ako nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, nórsky spisovateľ Björnstjerne Björnson, britský publicita a historik Robert William Seton-Watson či ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj. Černovský kostol napokon posvätil Hlinka na sviatok Petra a Pavla 29. júna 1910.

Udalosť z Černovej prispela k diskreditácii Uhorska v očiach celej Európy a jej dôsledky sa ukázali aj pri negatívnom hodnotení štátu a jeho politiky na mierovej konferencii v Paríži v roku 1919 a pri príprave Trianonskej mierovej zmluvy.

Obete černovskej tragédie pripomína pomník na miestnom cintoríne, ktorý dala vybudovať Slovenská liga amerických Slovákov pri príležitosti 25. výročia tragických udalostí.

Slovenská pošta vydala 27. októbra 2007 pri príležitosti 100. Výročia černovskej tragédie známku zobrazujúcu portrét britského novinára Roberta Setona-Watsona a ružu, symbol mesta Ružomberok. Prvú známku Černová 1907 vydala Slovenská pošta v roku 1997.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V domčeku v Bratislave našli popoludní mŕtveho muža

V domčeku v Bratislave našli popoludní mŕtveho muža

VČERA - 20:37Domáce

V záhradnom dome na ulici Pri Bielom kríži v Bratislave našli v sobotu popoludní mŕtve telo muža.

Richard Glück: Od cesty do Ruska ma nemohlo nič odradiť, je v záujme SR viesť dialóg

Richard Glück: Od cesty do Ruska ma nemohlo nič odradiť, je v záujme SR viesť dialóg

VČERA - 20:34Domáce

Od cesty do Moskvy ma nemohlo nič odradiť, je v záujme Slovenska viesť s Ruskou federáciou dialóg. Západným liberálom ako posledným nedochádza, čo sa vo svete deje.

Vo Vysokých Tatrách zahynul turista po páde do potoka

Vo Vysokých Tatrách zahynul turista po páde do potoka

VČERA - 19:01Domáce

Vo Vysokých Tatrách sa odohrala tragédia, ktorá si vyžiadala život 41-ročného maďarského turistu.

Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov

Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov

VČERA - 17:58Domáce

Posun času môže ovplyvniť vnímavosť, reakcie aj pozornosť vodičov. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti v súvislosti s nadchádzajúcou zmenou času.

Vosveteit.sk
Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich čreváchPrečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosťŠéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosť
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedciTvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP