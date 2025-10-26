Lídri Kambodže a Thajska podpísali dohodu o prímerí, svedkom bol aj Trump

  • Články
Kambodžský premiér Hun Manet a thajský premiér Anutin Čánvirakul v malajzijskom Kuala Lumpure v nedeľu podpísali dohodu o prímerí, ktorá má oficiálne ukončiť všetky nepriateľské akcie medzi ich krajinami a vyzýva na rozvíjanie dobrých a priateľských susedských vzťahov.

Na podpise sa zúčastnil aj predseda malajzijskej vlády Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ten zároveň avizoval uzavretie obchodného paktu s Kambodžou a dohody o kritických surovinách s Thajskom.

Tzv. mierové dohody z Kuala Lumpuru vychádzajú z prímeria, ktoré Trump pomohol sprostredkovať koncom tohto júla, keď dlhotrvajúci pohraničný spor medzi Thajskom a Kambodžou prerástol do ozbrojeného konfliktu. Napriek deklarovanému pokoju zbraní sa obe strany obviňovali z jeho porušovania.

Urobili sme niečo, čo mnohí považovali za nemožné,“ vyhlásil na slávnostnom ceremoniáli Trump, ktorý do Malajzie pricestoval v nedeľu ráno, aby sa v rámci svojej širšej cesty v Ázii zúčastnil na summite Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Ešte pred príchodom na sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa chystá podpísať „veľkú mierovú dohodu“, tá sa však podľa agentúry AFP zatiaľ nekoná.

Hun Manet nedeľu nazval „historickým dňom“ a Čánvirakul povedal, že dohoda vytvára „základy pre trvalý mier“. Thajsko má v súlade s jej prvou fázou prepustiť kambodžských vojnových zajatcov a Kambodža zase začne sťahovať ťažké delostrelectvo zo spornej oblasti. Monitorovať situáciu budú regionálni pozorovatelia, aby sa zabránilo obnoveniu bojov.

Pri nich v júli prišlo v priebehu piatich dní o život najmenej 48 ľudí a státisíce ďalších na oboch stranách boli nútené opustiť svoje domovy. Išlo o jedny z najhorších bojov medzi Thajskom a Kambodžou za posledné desaťročia. Šéf Bieleho domu vtedy zavolal lídrom oboch krajín a pohrozil im, že ak v nich budú pokračovať, USA s nimi pozastavia obchodné rokovania.

Spor o vymedzenie hranice medzi Kambodžou a Thajskom sa týka oblasti známej ako Smaragdový trojuholník, v máji prerástol do cezhraničných potýčok s jednou obeťou v radoch thajských vojakov a má aj politické rozmery. V Thajsku preň ústavný súd pozastavil výkon funkcie premiérke Pethongthán Šinavatrovej, a to pre začatie vyšetrovania v prípade uniknutej nahrávky jej telefonického rozhovoru s bývalým premiérom a súčasným predsedom Senátu kambodžského parlamentu Hun Senom, v ktorom kritizovala veliteľa thajskej armády.

Zdroj: Info.sk, TASR
