Nedeľa, 26.10.2025Meniny má Demeter
Bratislava

Šéfka diplomacie KĽDR navštívi Rusko a Bielorusko

  • DNES - 5:51
  • Pchjongjang
Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui navštívi Rusko a Bielorusko, informovala v nedeľu štátna agentúra KCNA.

Podrobnosti vrátane termínu návštevy, na ktorú ministerku pozvali jej náprotivky, spolu s oznámením nezverejnili.

Bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou (KĽDR) sa prehĺbili v posledných rokoch. Vlani podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve, ktorá okrem vzájomného poskytnutia vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán zahŕňa aj spoluprácu v oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti. Pchjongjang takisto nasadil svojich vojakov do Ruska, ktoré už viac než tri a pol roka vedie vojnu proti Ukrajine.

Severokórejský vodca Kim Čong-un sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom stretol v septembri na okraj vojenskej prehliadky v Pekingu, ktorá sa konala pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Šéf Kremľa označil vzťahy Moskvy a Pchjongjangu za „špeciálne, založené na dôvere, priateľstve a spojenectve“.

Zdroj: Info.sk, TASR
