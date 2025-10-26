Šéfka diplomacie KĽDR navštívi Rusko a Bielorusko
- DNES - 5:51
- Pchjongjang
Severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui navštívi Rusko a Bielorusko, informovala v nedeľu štátna agentúra KCNA.
Podrobnosti vrátane termínu návštevy, na ktorú ministerku pozvali jej náprotivky, spolu s oznámením nezverejnili.
Bilaterálne vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou (KĽDR) sa prehĺbili v posledných rokoch. Vlani podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve, ktorá okrem vzájomného poskytnutia vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán zahŕňa aj spoluprácu v oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti. Pchjongjang takisto nasadil svojich vojakov do Ruska, ktoré už viac než tri a pol roka vedie vojnu proti Ukrajine.
Severokórejský vodca Kim Čong-un sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom stretol v septembri na okraj vojenskej prehliadky v Pekingu, ktorá sa konala pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Šéf Kremľa označil vzťahy Moskvy a Pchjongjangu za „špeciálne, založené na dôvere, priateľstve a spojenectve“.
